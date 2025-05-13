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Ночной пожар в Харькове: появились подробности происшествия (фото)

Происшествия 09:24   13.05.2025
Оксана Горун
Ночной пожар в Харькове: появились подробности происшествия (фото)

В Харькове ночью 13 мая два часа тушили горящую шестиэтажку. Спасли 15 человек.

«13 мая в 00:31 поступило сообщение о пожаре в жилой 6-этажке по ул. Мира в Индустриальном районе города Харькова. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое пламя, вырывающееся из окна на четвертом этаже. В коридорах на четвертом этаже и выше было плотное задымление. Благодаря оперативному реагированию пожарным удалось спасти из опасной зоны 15 жителей. Никто из людей не пострадал», — привела подробности пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

в Харькове горела шестиэтажка на улице Мира 3

Спасатели установили, что горела квартира на площади 20 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали в 02:38. Его причину еще устанавливают.

«К пожаротушению были привлечены 20 спасателей и пять единиц техники», — уточнили в ГСЧС.

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в Харькове горела шестиэтажка на улице Мира 2

в Харькове горела шестиэтажка на улице Мира

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 09:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ночью 13 мая два часа тушили горящую шестиэтажку. Спасли 15 человек".