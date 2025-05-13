Live
  • Вт 13.05.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.54
  • EUR 46.16

Туристы с Харьковщины утомились в Карпатах: им помогли спасатели (фото)

Общество 12:48   13.05.2025
Виктория Яковенко
Туристы с Харьковщины утомились в Карпатах: им помогли спасатели (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области

12 мая в 08:45 к спасателям обратилась жительница Харьковской области и сообщила, что ее 37-летний мужчина и 19-летний сын, отправившиеся в туристическое путешествие в районе горы Гутин Раховского района, нуждаются в помощи.

«По словам заявительницы, из-за внезапного ухудшения погодных условий туристы утомились и не смогли самостоятельно продолжать маршрут. Она также передала спасателям их координаты», – рассказали в ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

К поисковой операции были привлечены спасатели из горных отделений сел Выдричка и Квасы.

Несмотря на сложные погодные условия – снегопад, низкую температуру и высокогорье, спасатели установили телефонную связь с туристами и дистанционно сориентировали их на безопасное место у озера Бребенескул.

«Поскольку состояние мужчин было удовлетворительным, а от медицинской помощи и горячих напитков они отказались, их эвакуировали в село Богдан Раховского района», — добавили в ГСЧС.

туристы с Харьковщины
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
туристы с Харьковщины
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области

Читайте также: Харьковчане купили «тур» в Румынию за $4 тысячи, но их поймали вблизи границы

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Электоральный ландшафт Харькова не такой патриотический, как кажется — эксперт
Электоральный ландшафт Харькова не такой патриотический, как кажется — эксперт
13.05.2025, 10:50
«Греются как на курорте»: клубок змей заметили на «Стрелке» в Харькове (видео)
«Греются как на курорте»: клубок змей заметили на «Стрелке» в Харькове (видео)
13.05.2025, 13:41
Терехов поднял вопрос честности при распределении денег госбюджета на укрытия
Терехов поднял вопрос честности при распределении денег госбюджета на укрытия
13.05.2025, 08:38
Прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая: будет ли опять дождь
Прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая: будет ли опять дождь
12.05.2025, 20:05
Новости Харькова — главное 13 мая: сколько людей на самых опасных территориях
Новости Харькова — главное 13 мая: сколько людей на самых опасных территориях
13.05.2025, 13:47
В компании Aristipp назвали самые красивые города Чехии: их стоит посетить
В компании Aristipp назвали самые красивые города Чехии: их стоит посетить
12.05.2025, 19:33

Новости по теме:

15:55
На Закарпатье в горах вблизи границы нашли тело жителя Харьковщины
22:09
Жителя Харьковщины сняли с «похода» по Карпатам, стоившего 48,5 тысяч долларов
12:36
В Карпатах потерялись туристы из Харькова
16:44
Харьковский альпинист Валентин Сипавин снова покоряет Эверест (фото)
13:13
В лесу в Карпатах заблудился сноубордист из Харькова — ГСЧС

Вы читали новость: «Туристы с Харьковщины утомились в Карпатах: им помогли спасатели (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 12:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 мая в 08:45 к спасателям обратилась жительница Харьковской области и сообщила, что ее 37-летний мужчина и 19-летний сын нуждаются в помощи.".