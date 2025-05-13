Туристы с Харьковщины утомились в Карпатах: им помогли спасатели (фото)
12 мая в 08:45 к спасателям обратилась жительница Харьковской области и сообщила, что ее 37-летний мужчина и 19-летний сын, отправившиеся в туристическое путешествие в районе горы Гутин Раховского района, нуждаются в помощи.
«По словам заявительницы, из-за внезапного ухудшения погодных условий туристы утомились и не смогли самостоятельно продолжать маршрут. Она также передала спасателям их координаты», – рассказали в ГУ ГСЧС в Закарпатской области.
К поисковой операции были привлечены спасатели из горных отделений сел Выдричка и Квасы.
Несмотря на сложные погодные условия – снегопад, низкую температуру и высокогорье, спасатели установили телефонную связь с туристами и дистанционно сориентировали их на безопасное место у озера Бребенескул.
«Поскольку состояние мужчин было удовлетворительным, а от медицинской помощи и горячих напитков они отказались, их эвакуировали в село Богдан Раховского района», — добавили в ГСЧС.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: горы, Карпаты, туристы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 12:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 мая в 08:45 к спасателям обратилась жительница Харьковской области и сообщила, что ее 37-летний мужчина и 19-летний сын нуждаются в помощи.".