Туристы с Харьковщины утомились в Карпатах: им помогли спасатели (фото)

12 мая в 08:45 к спасателям обратилась жительница Харьковской области и сообщила, что ее 37-летний мужчина и 19-летний сын, отправившиеся в туристическое путешествие в районе горы Гутин Раховского района, нуждаются в помощи.

«По словам заявительницы, из-за внезапного ухудшения погодных условий туристы утомились и не смогли самостоятельно продолжать маршрут. Она также передала спасателям их координаты», – рассказали в ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

К поисковой операции были привлечены спасатели из горных отделений сел Выдричка и Квасы.

Несмотря на сложные погодные условия – снегопад, низкую температуру и высокогорье, спасатели установили телефонную связь с туристами и дистанционно сориентировали их на безопасное место у озера Бребенескул.

«Поскольку состояние мужчин было удовлетворительным, а от медицинской помощи и горячих напитков они отказались, их эвакуировали в село Богдан Раховского района», — добавили в ГСЧС.