Вице-мэр на Харьковщине выехал за границу и пропал со связи — официально
В Лозовой распространяются слухи о том, что вице-мэр Алексей Корпан сбежал из Украины. Информацию прокомментировал городской голова Сергей Зеленский.
«Третий день недоразумения. Слухи ходят о моем заместителе Алексее Корпане, что он якобы убежал где-то за границу. Сообщаю, что в начале мая он выехал в командировку в Республику Чехия по вопросам сотрудничества и предоставления Чешской Республикой нашей громаде соответствующего оборудования для первичной медицины. 7-го числа он перестал быть на связи. Вчера появился соответственно в других сетях. На звонки не отвечает. Безусловно, если подтвердится, что он предал наше государство, у меня в голове не укладывается такой случай. Правоохранительные органы будут заниматься этим вопросом. Все будет в правовом поле», — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал утром 13 мая.
Ранее в группе «Громада Лозовщины» в Facebook появилось анонимное сообщение о том, что Корпан, якобы, сбежал в РФ.
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 08:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовой распространяются слухи о том, что вице-мэр Алексей Корпан сбежал из Украины. Информацию прокомментировал городской голова Сергей Зеленский".