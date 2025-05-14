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Двое погибших и 12 пострадавших — Синегубов сообщил об обстрелах региона

Происшествия 09:03   14.05.2025
Оксана Горун
Двое погибших и 12 пострадавших — Синегубов сообщил об обстрелах региона

Начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке утром 14 мая сообщил о значительном количестве пострадавших от российских обстрелов в различных районах области.

В течение суток российские террористы применяли по Харьковщине различные средства поражения: КАБы, «Молнии», «Шахеды» («Герань-2»), FPV-дроны и «Ланцет». Пострадали восемь населенных пунктов в области и Харьков. В городе обошлось без раненых. А вот в области есть и раненые, и погибшие.

«В результате обстрелов в с. Нечволодовка Кондрашевской громады погибли 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, а также пострадали женщины 88, 83 и 67 лет и 69-летний мужчина; в г. Купянск пострадали 56-летняя женщина и 34-летний мужчина; в с. Старый Салтов ранены 63-летний и 35-летний мужчины; в с. Русские Тишки Циркуновской громады получил ранения 51-летний мужчина; в с. Александровка Близнюковской громады пострадали 90-летняя женщина и мужчины 54 и 49 лет», — перечислил Синегубов.

В Харькове «прилет» «Молнии» был в Холодногорском районе.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 09:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке утром 14 мая сообщил о значительном количестве пострадавших от российских обстрелов в различных районах области".