Полуночный «прилет» по Валкам: россияне ударили «Ланцетом» — прокуратура

Харьковская областная прокуратура сообщила о последствиях ночных ударов беспилотниками по Харьковской области: в Лозовском районе есть пострадавшие, по Валкам ударил БпЛА.

«14 мая около 00:05 вооруженные силы рф попали беспилотником по г. Валки Богодуховского района. Зафиксировано попадание по грузовому автомобилю, припаркованному на обочине. Транспортное средство и забор возле дома, расположенного рядом, получили повреждения. Без пострадавших. Предварительно, враг применил БПЛА «Ланцет», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Также прокуроры сообщили подробности об ударе БпЛА «Герань-2» по селу Александровка в Близнюковской громаде Лозовского района.

«Повреждены жилые дома, гараж, автомобиль, тракторы. Пострадали трое мирных жителей — ранения получили двое мужчин в возрасте 49 и 54 лет, 93-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс», — отметили в ведомстве.