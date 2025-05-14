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Полуночный «прилет» по Валкам: россияне ударили «Ланцетом» — прокуратура

Происшествия 08:51   14.05.2025
Оксана Горун
Полуночный «прилет» по Валкам: россияне ударили «Ланцетом» — прокуратура

Харьковская областная прокуратура сообщила о последствиях ночных ударов беспилотниками по Харьковской области: в Лозовском районе есть пострадавшие, по Валкам ударил БпЛА.

«14 мая около 00:05 вооруженные силы рф попали беспилотником по г. Валки Богодуховского района. Зафиксировано попадание по грузовому автомобилю, припаркованному на обочине. Транспортное средство и забор возле дома, расположенного рядом, получили повреждения. Без пострадавших. Предварительно, враг применил БПЛА «Ланцет», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Также прокуроры сообщили подробности об ударе БпЛА «Герань-2» по селу Александровка в Близнюковской громаде Лозовского района.

ночные прилеты в Харьковской области 14 мая 2025 2

«Повреждены жилые дома, гараж, автомобиль, тракторы. Пострадали трое мирных жителей — ранения получили двое мужчин в возрасте 49 и 54 лет, 93-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс», — отметили в ведомстве.

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ночные прилеты в Харьковской области 14 мая 2025

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 08:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о последствиях ночных ударов беспилотниками по Харьковской области: в Лозовском районе есть пострадавшие, по Валкам ударил БпЛА".