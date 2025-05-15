Где запретят купаться этим летом на Харьковщине

В шести РВА Харьковщины уже приняли решение о запрете купаться в течение лета, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

На заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС обсудили организацию безопасного летнего сезона в Харьковской области.

«В этом году решение о запрете использования водных объектов в течение лета для купания и массового отдыха население уже приняли в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Лозовском, Чугуевском районных военных администрациях, а также в Харьковском городском совете», — рассказали в ХОВА.

Берестинский и Харьковский РВА соответствующие заседания КТЭБ и ЧС еще должны провести в течение мая