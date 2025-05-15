Где запретят купаться этим летом на Харьковщине
Фото: иллюстративное
В шести РВА Харьковщины уже приняли решение о запрете купаться в течение лета, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
На заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС обсудили организацию безопасного летнего сезона в Харьковской области.
«В этом году решение о запрете использования водных объектов в течение лета для купания и массового отдыха население уже приняли в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Лозовском, Чугуевском районных военных администрациях, а также в Харьковском городском совете», — рассказали в ХОВА.
Берестинский и Харьковский РВА соответствующие заседания КТЭБ и ЧС еще должны провести в течение мая
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купаться, лето, хова;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 21:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В шести РВА Харьковщины уже приняли решение о запрете купаться в течение лета, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".