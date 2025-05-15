На каком этапе восстановления 9-этажки на Салтовке, что пострадала в 2022 📷
На улице Бучмы восстанавливают девятиэтажный дом, который был поврежден в 2022 году в результате прямых попаданий, сообщили в Харьковском горсовете.
По данным департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты демонтируют поврежденные конструкции, работают над утеплением и отделкой фасада, монтируют остекление балконов.
«Параллельно в местах общего пользования очищают стены от сажи и старой краски, а на техническом этаже восстанавливают освещение. При благоприятных погодных условиях строители демонтируют поврежденное покрытие на крыше и вложат новый рубероид. В общем уже восстановлено 60% кровли», — отметили специалисты.
В мэрии подчеркнули, что здание восстанавливают с учетом условий термомодернизации, что сделает квартиры более теплыми и энергоэффективными.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Бучмы, відновлення, восстановление, міськрада, новости Харькова, салтовка;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Бучмы восстанавливают девятиэтажный дом, который был поврежден в 2022 году в результате прямых попаданий, сообщили в Харьковском горсовете.".