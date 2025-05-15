На каком этапе восстановления 9-этажки на Салтовке, что пострадала в 2022 📷

На улице Бучмы восстанавливают девятиэтажный дом, который был поврежден в 2022 году в результате прямых попаданий, сообщили в Харьковском горсовете.

По данным департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции, специалисты демонтируют поврежденные конструкции, работают над утеплением и отделкой фасада, монтируют остекление балконов.

«Параллельно в местах общего пользования очищают стены от сажи и старой краски, а на техническом этаже восстанавливают освещение. При благоприятных погодных условиях строители демонтируют поврежденное покрытие на крыше и вложат новый рубероид. В общем уже восстановлено 60% кровли», — отметили специалисты.

В мэрии подчеркнули, что здание восстанавливают с учетом условий термомодернизации, что сделает квартиры более теплыми и энергоэффективными.