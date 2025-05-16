Литовские автобусы скоро приедут в Харьков: как они выглядят (фото)

Еще пять автобусов Vanhool A330 передает Харькову литовский город Каунас.

Как сообщается на официальной странице муниципалитета Каунаса в Facebook, автобусы передадут на следующей неделе в ответ на просьбу мэра Харькова о помощи.

“В прошлом году Каунас передал Харькову 20 автобусов. Все они активно используются для ежедневных поездок, эвакуации, доставки детей в образовательные и медицинские учреждения. Один из них даже переоборудован в автобус экстренного реагирования”, — говорится в публикации.