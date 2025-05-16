Литовские автобусы скоро приедут в Харьков: как они выглядят (фото)
Фото муниципалитета Каунаса в Facebook
Еще пять автобусов Vanhool A330 передает Харькову литовский город Каунас.
Как сообщается на официальной странице муниципалитета Каунаса в Facebook, автобусы передадут на следующей неделе в ответ на просьбу мэра Харькова о помощи.
“В прошлом году Каунас передал Харькову 20 автобусов. Все они активно используются для ежедневных поездок, эвакуации, доставки детей в образовательные и медицинские учреждения. Один из них даже переоборудован в автобус экстренного реагирования”, — говорится в публикации.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобусы, литва, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 19:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще пять автобусов Vanhool A330 передает Харькову литовский город Каунас.".