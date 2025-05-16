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Литовские автобусы скоро приедут в Харьков: как они выглядят (фото)

Общество 19:18   16.05.2025
Елена Нагорная
Литовские автобусы скоро приедут в Харьков: как они выглядят (фото) Фото муниципалитета Каунаса в Facebook

Еще пять автобусов Vanhool A330 передает Харькову литовский город Каунас.

Как сообщается на официальной странице муниципалитета Каунаса в Facebook, автобусы передадут на следующей неделе в ответ на просьбу мэра Харькова о помощи.

“В прошлом году Каунас передал Харькову 20 автобусов. Все они активно используются для ежедневных поездок, эвакуации, доставки детей в образовательные и медицинские учреждения. Один из них даже переоборудован в автобус экстренного реагирования”, — говорится в публикации.

Литовские автобусы
Фото муниципалитета Каунаса в Facebook
Фото муниципалитета Каунаса в Facebook
Литовские автобусы
Фото муниципалитета Каунаса в Facebook

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 19:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще пять автобусов Vanhool A330 передает Харькову литовский город Каунас.".