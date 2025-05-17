Live
  • Сб 17.05.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.47
  • EUR 46.38

Куда переезжают владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ХОВА

Общество 13:45   17.05.2025
Виктория Яковенко
Куда переезжают владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ХОВА

Более 3 тысяч сертификатов уже использовали жители Харьковщины, чьи дома были уничтожены в результате вражеских обстрелов. Большинство осталось в регионе – в Харькове, Изюмской и Чугуевской громадах.

Но есть и те, которые переехали в Киевскую, Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Закарпатскую и другие области, сообщили в ХОВА.

Отмечается, что жильцы с использованием жилищных сертификатов приобрели 2183 объекта недвижимого имущества в регионе – 1175 квартир и 408 частных домов. Общая стоимость этого жилья составляет более 3,8 млрд грн, добавили в ХОВА.

В общем комиссии сформировали 6330 сертификатов на компенсацию за уничтоженное имущество на общую сумму более 8,4 млрд грн.

«С начала реализации программы «єВідновлення» в регионе подано 53051 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Уже получили денежную помощь для ремонта жилья 32460 заявителей на общую сумму более 3,3 миллиарда гривен. Еще для 1113 заявителей компенсация согласована и передана на выплату средства на общую сумму более 91 миллиона гривен», – отметили в ОВА.

Читайте также: Литовские автобусы скоро приедут в Харьков: как они выглядят (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харьковском СИЗО конфликт между заключенными завершился трагически: детали
В Харьковском СИЗО конфликт между заключенными завершился трагически: детали
17.05.2025, 12:34
Жителей Харькова и области копы предупредили об опасности
Жителей Харькова и области копы предупредили об опасности
17.05.2025, 10:17
Новости Харькова – главное за 17 мая: обстрелы, обращение столичных актеров
Новости Харькова – главное за 17 мая: обстрелы, обращение столичных актеров
17.05.2025, 13:49
Прогноз погоды в Харькове и области на 17 мая: днем может дождить
Прогноз погоды в Харькове и области на 17 мая: днем может дождить
16.05.2025, 18:51
Куда переезжают владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ХОВА
Куда переезжают владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ХОВА
17.05.2025, 13:45
«Аппарат не выдержал». В Харьковском госпитале вышел из строя томограф
«Аппарат не выдержал». В Харьковском госпитале вышел из строя томограф
17.05.2025, 14:16

Новости по теме:

13:20
Более 1400 квартир и домов купили жители Харьковщины вместо разрушенных: где
17:56
Сколько жителей Харьковщины приобрели жилье по жилищным сертификатам
16:12
Харьковчане получили более 1 млрд грн: в мэрии рассказали, на что
19:37
Где покупают жилье харьковчане взамен уничтоженных квартир, рассказали в ХОВА
15:06
За год харьковчане получили более 780 млн грн на ремонт поврежденного жилья

Вы читали новость: «Куда переезжают владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 3 тысяч сертификатов уже использовали жители Харьковщины, чьи дома были уничтожены в результате вражеских обстрелов. ".