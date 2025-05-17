Куда переезжают владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ХОВА

Более 3 тысяч сертификатов уже использовали жители Харьковщины, чьи дома были уничтожены в результате вражеских обстрелов. Большинство осталось в регионе – в Харькове, Изюмской и Чугуевской громадах.

Но есть и те, которые переехали в Киевскую, Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Закарпатскую и другие области, сообщили в ХОВА.

Отмечается, что жильцы с использованием жилищных сертификатов приобрели 2183 объекта недвижимого имущества в регионе – 1175 квартир и 408 частных домов. Общая стоимость этого жилья составляет более 3,8 млрд грн, добавили в ХОВА.

В общем комиссии сформировали 6330 сертификатов на компенсацию за уничтоженное имущество на общую сумму более 8,4 млрд грн.

«С начала реализации программы «єВідновлення» в регионе подано 53051 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Уже получили денежную помощь для ремонта жилья 32460 заявителей на общую сумму более 3,3 миллиарда гривен. Еще для 1113 заявителей компенсация согласована и передана на выплату средства на общую сумму более 91 миллиона гривен», – отметили в ОВА.