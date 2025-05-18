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Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ

Фронт 16:47   18.05.2025
Елена Нагорная
Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на 16:00 информирует Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне атаковали один раз в районе Волчанска. Кроме того, они нанесли авиаудар в районе населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении оккупанты совершили две атаки в направлении Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне совершили восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов в пределах трех областей, среди которых Копанки на Харьковщине.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на 16:00 информирует Генштаб ВСУ.".