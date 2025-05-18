Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на 16:00 информирует Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении россияне атаковали один раз в районе Волчанска. Кроме того, они нанесли авиаудар в районе населенного пункта Каменка.
На Купянском направлении оккупанты совершили две атаки в направлении Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении россияне совершили восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов в пределах трех областей, среди которых Копанки на Харьковщине.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 16:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на 16:00 информирует Генштаб ВСУ.".