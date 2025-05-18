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Масштабный пожар произошел под Харьковом — информация ГСЧС (фото)

Происшествия 15:00   18.05.2025
Елена Нагорная
Масштабный пожар произошел под Харьковом — информация ГСЧС (фото)

В ночь на 18 мая в селе Двуречный Кут Харьковского района горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

К тушению привлекали местную пожарную команду поселка Солоницевка, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«На момент прибытия подразделений огнем было охвачено около 300 квадратных метров. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожар удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать. Пострадавших нет», — рассказали в ГСЧС.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 15:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 18 мая в селе Двуречный Кут Харьковского района горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения.".