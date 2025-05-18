Масштабный пожар произошел под Харьковом — информация ГСЧС (фото)

В ночь на 18 мая в селе Двуречный Кут Харьковского района горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

К тушению привлекали местную пожарную команду поселка Солоницевка, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«На момент прибытия подразделений огнем было охвачено около 300 квадратных метров. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожар удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать. Пострадавших нет», — рассказали в ГСЧС.