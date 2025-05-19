Live
  • Пн 19.05.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.45

Пожар был в Безлюдовке, «прилеты» — в Старом Салтове: сводка ГСЧС (фото)

Происшествия 07:47   19.05.2025
Оксана Горун
Пожар был в Безлюдовке, «прилеты» — в Старом Салтове: сводка ГСЧС (фото)

Спасатели ГСЧС в воскресенье, 18 мая, тушили пожар в поселке Безлюдовка под Харьковом. Горело здание на площади 100 квадратных метров. Ночью БпЛА ударили по Чугуевскому району.

«В 17:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Безлюдовка Харьковского района. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит здание на площади 100 кв. м. Благодаря слаженным действиям пожарных ГСЧС и местной пожарной команды поселка Васищево в 20:05 пожар удалось ликвидировать», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

пожар в Безлюдовке 18 мая 2025 2

Причину пожара устанавливают, пострадавших не было.

пожар в Безлюдовке 18 мая 2025 3

Утром 19 мая в сводке спасатели сообщили, что за сутки в регионе произошло шесть пожаров. Два из них — из-за российских обстрелов. Оба — в Чугуевском районе.

Читайте также: Масштабный пожар произошел под Харьковом – информация ГСЧС (фото)

«Ночью враг нанес удары БпЛА по поселку Старый Салтов Чугуевского района. По двум адресам возникли пожары. Горела крыша жилого дома и два складских здания на территории гражданского предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

Работы на месте «прилетов» еще продолжаются.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 19 мая: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 19 мая: как прошла ночь
19.05.2025, 07:53
Опасная погода будет в Харькове и области и в понедельник — предупреждение
Опасная погода будет в Харькове и области и в понедельник — предупреждение
18.05.2025, 12:55
Подарок Папе Римскому с Харьковщины привез Зеленский
Подарок Папе Римскому с Харьковщины привез Зеленский
19.05.2025, 07:31
Пожар был в Безлюдовке, «прилеты» — в Старом Салтове: сводка ГСЧС (фото)
Пожар был в Безлюдовке, «прилеты» — в Старом Салтове: сводка ГСЧС (фото)
19.05.2025, 07:47
Харьковчанин покончил с собой в РТЦК, заявили в полиции: что говорят друзья
Харьковчанин покончил с собой в РТЦК, заявили в полиции: что говорят друзья
18.05.2025, 19:20
14 БпЛА атаковали Харьковщину: Синегубов сообщил о последствиях
14 БпЛА атаковали Харьковщину: Синегубов сообщил о последствиях
19.05.2025, 08:35

Новости по теме:

13:42
«Идей множество»: как в Безлюдовке помогают выжить в сложное время
09:33
На Безлюдовке запретили купаться: проводят рейды
22:16
На пляжах в Безлюдовке под Харьковом провели рейды (фото)
18:30
Купальный сезон на Харьковщине: отдыхать у воды этим летом — не рекомендуют
17:09
10-летнюю девочку, потерявшуюся под Харьковом, разыскали полицейские

Вы читали новость: «Пожар был в Безлюдовке, «прилеты» — в Старом Салтове: сводка ГСЧС (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 07:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС в воскресенье, 18 мая, тушили пожар в поселке Безлюдовка под Харьковом. Горело здание на площади 100 квадратных метров. Ночью БпЛА ударили по Чугуевскому району".