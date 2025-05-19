Пожар был в Безлюдовке, «прилеты» — в Старом Салтове: сводка ГСЧС (фото)

Спасатели ГСЧС в воскресенье, 18 мая, тушили пожар в поселке Безлюдовка под Харьковом. Горело здание на площади 100 квадратных метров. Ночью БпЛА ударили по Чугуевскому району.

«В 17:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Безлюдовка Харьковского района. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит здание на площади 100 кв. м. Благодаря слаженным действиям пожарных ГСЧС и местной пожарной команды поселка Васищево в 20:05 пожар удалось ликвидировать», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Причину пожара устанавливают, пострадавших не было.

Утром 19 мая в сводке спасатели сообщили, что за сутки в регионе произошло шесть пожаров. Два из них — из-за российских обстрелов. Оба — в Чугуевском районе.

«Ночью враг нанес удары БпЛА по поселку Старый Салтов Чугуевского района. По двум адресам возникли пожары. Горела крыша жилого дома и два складских здания на территории гражданского предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

Работы на месте «прилетов» еще продолжаются.