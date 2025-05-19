Пожар был в Безлюдовке, «прилеты» — в Старом Салтове: сводка ГСЧС (фото)
Спасатели ГСЧС в воскресенье, 18 мая, тушили пожар в поселке Безлюдовка под Харьковом. Горело здание на площади 100 квадратных метров. Ночью БпЛА ударили по Чугуевскому району.
«В 17:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Безлюдовка Харьковского района. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит здание на площади 100 кв. м. Благодаря слаженным действиям пожарных ГСЧС и местной пожарной команды поселка Васищево в 20:05 пожар удалось ликвидировать», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Причину пожара устанавливают, пострадавших не было.
Утром 19 мая в сводке спасатели сообщили, что за сутки в регионе произошло шесть пожаров. Два из них — из-за российских обстрелов. Оба — в Чугуевском районе.
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«Ночью враг нанес удары БпЛА по поселку Старый Салтов Чугуевского района. По двум адресам возникли пожары. Горела крыша жилого дома и два складских здания на территории гражданского предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.
Работы на месте «прилетов» еще продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: безлюдовка, ГСЧС, пожары, прилеты, старый салтов;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 07:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС в воскресенье, 18 мая, тушили пожар в поселке Безлюдовка под Харьковом. Горело здание на площади 100 квадратных метров. Ночью БпЛА ударили по Чугуевскому району".