Как в Харькове тушили масштабный пожар на СТО: видео ГСЧС
ГСЧС сообщила подробности о ликвидации пожара, который бушевал в Харькове ночью.
«19 мая в 23:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на станции технического обслуживания в Шевченковском районе Харькова. Его площадь составила около 400 м кв. На место вызова немедленно отправились девять оперативных пожарно-спасательных подразделений ГСЧС. По прибытию установлено, что горит второй этаж двухэтажного здания, есть угроза грузовым автомобилям», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели сообщили: огонь локализировали уже в 00:09, а в 02:46 полностью потушили.
Причину пожара выясняют.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, СТО;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 10:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС сообщила подробности о ликвидации пожара, который бушевал в Харькове ночью".