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Как в Харькове тушили масштабный пожар на СТО: видео ГСЧС

Происшествия 10:40   20.05.2025
Оксана Горун
Как в Харькове тушили масштабный пожар на СТО: видео ГСЧС

ГСЧС сообщила подробности о ликвидации пожара, который бушевал в Харькове ночью.

«19 мая в 23:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на станции технического обслуживания в Шевченковском районе Харькова. Его площадь составила около 400 м кв. На место вызова немедленно отправились девять оперативных пожарно-спасательных подразделений ГСЧС. По прибытию установлено, что горит второй этаж двухэтажного здания, есть угроза грузовым автомобилям», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели сообщили: огонь локализировали уже в 00:09, а в 02:46 полностью потушили.

Причину пожара выясняют.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 10:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС сообщила подробности о ликвидации пожара, который бушевал в Харькове ночью".