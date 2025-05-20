Как в Харькове тушили масштабный пожар на СТО: видео ГСЧС

ГСЧС сообщила подробности о ликвидации пожара, который бушевал в Харькове ночью.

«19 мая в 23:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на станции технического обслуживания в Шевченковском районе Харькова. Его площадь составила около 400 м кв. На место вызова немедленно отправились девять оперативных пожарно-спасательных подразделений ГСЧС. По прибытию установлено, что горит второй этаж двухэтажного здания, есть угроза грузовым автомобилям», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели сообщили: огонь локализировали уже в 00:09, а в 02:46 полностью потушили.

Причину пожара выясняют.