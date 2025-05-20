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Ночью в Харькове был масштабный пожар: что горело (видео)

Происшествия 08:38   20.05.2025
Оксана Горун
Ночью в Харькове был масштабный пожар: что горело (видео) Иллюстративное фото

В Харькове загорелась СТО в Шевченковском районе, подробности сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Около полуночи по причине, не связанной с обстрелами, возник пожар в здании авторемонтного предприятия в Шевченковском районе Харькова. Его площадь составила около 400 кв. м. В течение двух  часов огонь был ликвидирован силами подразделений ГСЧС», — проинформировали спасатели.

Видео бушующего огня публиковали харьковские Telegram-каналы.

В течение суток спасатели Харьковщины шесть раз тушили пожаров. Пожаров из-за «прилетов» не было. Но специалисты ГСЧС выезжали осматривать места вражеских ударов в Купянском районе.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 08:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове загорелась СТО в Шевченковском районе, подробности сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".