Ночью в Харькове был масштабный пожар: что горело (видео)

В Харькове загорелась СТО в Шевченковском районе, подробности сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Около полуночи по причине, не связанной с обстрелами, возник пожар в здании авторемонтного предприятия в Шевченковском районе Харькова. Его площадь составила около 400 кв. м. В течение двух часов огонь был ликвидирован силами подразделений ГСЧС», — проинформировали спасатели.

Видео бушующего огня публиковали харьковские Telegram-каналы.

В течение суток спасатели Харьковщины шесть раз тушили пожаров. Пожаров из-за «прилетов» не было. Но специалисты ГСЧС выезжали осматривать места вражеских ударов в Купянском районе.