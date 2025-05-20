Ночью в Харькове был масштабный пожар: что горело (видео)
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В Харькове загорелась СТО в Шевченковском районе, подробности сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Около полуночи по причине, не связанной с обстрелами, возник пожар в здании авторемонтного предприятия в Шевченковском районе Харькова. Его площадь составила около 400 кв. м. В течение двух часов огонь был ликвидирован силами подразделений ГСЧС», — проинформировали спасатели.
Видео бушующего огня публиковали харьковские Telegram-каналы.
В течение суток спасатели Харьковщины шесть раз тушили пожаров. Пожаров из-за «прилетов» не было. Но специалисты ГСЧС выезжали осматривать места вражеских ударов в Купянском районе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, СТО;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове загорелась СТО в Шевченковском районе, подробности сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".