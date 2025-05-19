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Спасатели погасили масштабные пожары, возникшие на Харьковщине из-за обстрелов

Происшествия 18:10   19.05.2025
Оксана Якушко
Спасатели погасили масштабные пожары, возникшие на Харьковщине из-за обстрелов

Спасатели потушили масштабные пожары, возникшие из-за ударов БпЛА по поселку Старый Салтов Чугуевского района, сообщила ГСЧС.

Российские БпЛА попали в частный двухэтажный дом и гражданское предприятие. В результате ударов повреждены сельхозтехника и гражданские автомобили.

ГСЧС и местная пожарная команда из поселка Вильча потушили пожар.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 18:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели потушили масштабные пожары, возникшие из-за ударов БпЛА по поселку Старый Салтов Чугуевского района, сообщила ГСЧС.".