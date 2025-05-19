Спасатели погасили масштабные пожары, возникшие на Харьковщине из-за обстрелов
Спасатели потушили масштабные пожары, возникшие из-за ударов БпЛА по поселку Старый Салтов Чугуевского района, сообщила ГСЧС.
Российские БпЛА попали в частный двухэтажный дом и гражданское предприятие. В результате ударов повреждены сельхозтехника и гражданские автомобили.
ГСЧС и местная пожарная команда из поселка Вильча потушили пожар.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, спасатель;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 18:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели потушили масштабные пожары, возникшие из-за ударов БпЛА по поселку Старый Салтов Чугуевского района, сообщила ГСЧС.".