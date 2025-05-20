Воду отключат в среду в одном из районов Харькова: адреса

Холодной воды не будет в части Новобаварского района с 9:00 до 21:00 21 мая. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

В среду КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на насосной станции и водопроводных сетях в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Водоснабжение не будет в части Новобаварского района, ограниченной: ул. Звенигородская, ул. Маковского, Кольцевой дорогой, ул. Конопляной, ул. Академика Грищенко, пр. Дзюбы, ул. Лекторская, ул. Елены Якубы, ул. Славетная, ул. Врубеля, ул. Былинной, пер. Шаруканским, ул. Археологов, ул. Марии Кисляк, ул. Василия Бугрименко.

Адреса, где отключат воду:

В мэрии добавили, что на время проведения работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами предприятия по адресам: ул. Врубеля, 42 и ул. Академика Грищенко, 40.