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Воду отключат в среду в одном из районов Харькова: адреса

Общество 13:13   20.05.2025
Виктория Яковенко
Воду отключат в среду в одном из районов Харькова: адреса Фото: КП «Харьковводоканал»

Холодной воды не будет в части Новобаварского района с 9:00 до 21:00 21 мая. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

В среду КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на насосной станции и водопроводных сетях в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Водоснабжение не будет в части Новобаварского района, ограниченной: ул. Звенигородская, ул. Маковского, Кольцевой дорогой, ул. Конопляной, ул. Академика Грищенко, пр. Дзюбы, ул. Лекторская, ул. Елены Якубы, ул. Славетная, ул. Врубеля, ул. Былинной, пер. Шаруканским, ул. Археологов, ул. Марии Кисляк, ул. Василия Бугрименко.

Адреса, где отключат воду:

воду отключат в Харькове
Скриншот
воду отключат в Харькове
Скриншот
воду отключат в Харькове
Скриншот

В мэрии добавили, что на время проведения работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами предприятия по адресам: ул. Врубеля, 42 и ул. Академика Грищенко, 40.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 13:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Холодной воды не будет в части Новобаварского района с 9:00 до 21:00 21 мая. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.".