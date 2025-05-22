«Тур» за границу для мужчин с Харьковщины сорвала СБУ: организаторы не местные

Правоохранители разоблачили очередную схему незаконного выезда за границу военнообязанных с Харьковщины. На этот раз, по данным следствия, организаторами оказались двое жителей Черновцов.

Подозреваемые – 44-летний и 25-летний мужчины. Как рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигуранты подыскали на Харьковщине четырех мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно выехать за границу.

«Схема заключалась в том, что уклонисты должны были пересечь государственную границу в сторону Румынии за пределами установленных пунктов пропуска на территории Черновицкой области. Организаторы планировали привезти уклонистов в конкретный пограничный населенный пункт, поселить их в частном доме, где они должны ждать своего «окна» пересечения границы. Дельцы уверяли мужчин, что якобы имеют связи среди местных пограничников», — установили в СБУ.

За такую ​​«услугу» фигуранты брали 11500 долларов, добавили правоохранители. Чтобы сопроводить «клиентов» на Запад Украины, один из вероятных организаторов специально приехал в Харьков.

«СБУ задержала этого организатора на железнодорожном вокзале Харькова «на горячем» при получении всей оговоренной суммы – 46 тыс. долларов. Кроме денег, у него были изъяты копии документов тех мужчин, которые готовились незаконно пересекать границу, а также билеты на поезд», — отметили правоохранители.

Одновременно сотрудники СБУ остановили на вокзале четырех «клиентов». Решается вопрос о юридической квалификации их действий и привлечении к ответственности.

Задержанный 44-летний мужчина получил подозрение в организации незаконной переправки лиц через госграницу (ч. 3 ст. 332 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Если вину докажут, ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Другой вероятный организатор скрывается от правоохранителей, уточнили в СБУ. Его могут объявить в розыск. Следственные действия продолжаются.