1 июня на весь день отключат свет в одном из районов Харькова: адреса

Харьковоблэнерго сообщило, что в воскресенье, 1 июня, будут проводить неотложные работы в Слободском районе.

В связи с этим 1 июня, с 8:00 до 18:00 света не будет в домах по следующим адресам:

🔸 ул. Ковтуна, дома: 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 40а;

🔸 ул. Мухачева, дома: 3, 16, 18, 20, 22, 24;

🔸 ул. Тепловозная, дома: 2, 3, 4, 5а, 6;

🔸 ул. Морозова, дома: 1, 3, 5;

🔸 ул. Дизельная, дома: 1, 1а, 2, 16;

🔸 ул. Черноморская, дома: 1, 2, 3, 5.