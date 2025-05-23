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1 июня на весь день отключат свет в одном из районов Харькова: адреса

Общество 10:59   23.05.2025
Оксана Горун
1 июня на весь день отключат свет в одном из районов Харькова: адреса Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Харьковоблэнерго сообщило, что в воскресенье, 1 июня, будут проводить неотложные работы в Слободском районе.

В связи с этим 1 июня, с 8:00 до 18:00 света не будет в домах по следующим адресам:

🔸 ул. Ковтуна, дома: 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 40а;
🔸 ул. Мухачева, дома: 3, 16, 18, 20, 22, 24;
🔸 ул. Тепловозная, дома: 2, 3, 4, 5а, 6;
🔸 ул. Морозова, дома: 1, 3, 5;
🔸 ул. Дизельная, дома: 1, 1а, 2, 16;
🔸 ул. Черноморская, дома: 1, 2, 3, 5.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 10:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго сообщило, что в воскресенье, 1 июня, будут проводить неотложные работы в Слободском районе".