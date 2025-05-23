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Атака БпЛА на Печенеги: прокуратура показала последствия

Происшествия 09:50   23.05.2025
Оксана Горун
Атака БпЛА на Печенеги: прокуратура показала последствия

23 мая около 4:00 российские БпЛА ударили по поселку в Харьковской области.

«Повреждены здания и имущество гражданских предприятий. Возникли пожары. 66-летний охранник одного из находившихся под ударом предприятий получил ранение и острый шок. Его госпитализировали в больницу. Предварительно установлено, что для атаки вооруженные силы рф использовали БпЛА «Герань-2», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

прилет по Печенегам 23 мая 2025 2

Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил, что в течение суток под обстрелами были Купянский, Харьковский и Чугуевский районы. Кроме поселка Печенеги, «прилет» БпЛА также был в другой локации Чугуевского района: там повреждено помещение предприятия и автомобили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 09:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 мая около 4:00 российские БпЛА ударили по поселку в Харьковской области".