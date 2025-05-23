Атака БпЛА на Печенеги: прокуратура показала последствия

23 мая около 4:00 российские БпЛА ударили по поселку в Харьковской области.

«Повреждены здания и имущество гражданских предприятий. Возникли пожары. 66-летний охранник одного из находившихся под ударом предприятий получил ранение и острый шок. Его госпитализировали в больницу. Предварительно установлено, что для атаки вооруженные силы рф использовали БпЛА «Герань-2», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил, что в течение суток под обстрелами были Купянский, Харьковский и Чугуевский районы. Кроме поселка Печенеги, «прилет» БпЛА также был в другой локации Чугуевского района: там повреждено помещение предприятия и автомобили.