Атака БпЛА на Печенеги: прокуратура показала последствия
23 мая около 4:00 российские БпЛА ударили по поселку в Харьковской области.
«Повреждены здания и имущество гражданских предприятий. Возникли пожары. 66-летний охранник одного из находившихся под ударом предприятий получил ранение и острый шок. Его госпитализировали в больницу. Предварительно установлено, что для атаки вооруженные силы рф использовали БпЛА «Герань-2», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил, что в течение суток под обстрелами были Купянский, Харьковский и Чугуевский районы. Кроме поселка Печенеги, «прилет» БпЛА также был в другой локации Чугуевского района: там повреждено помещение предприятия и автомобили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, новости Харькова, обстрелы, печенеги, полиция, пострадавший, прокуратура, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 мая около 4:00 российские БпЛА ударили по поселку в Харьковской области".