Live
  • Пт 23.05.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.93

Какие районы Харькова больше всего пострадали от обстрелов, сообщил Терехов

Общество 12:33   23.05.2025
Виктория Яковенко
Какие районы Харькова больше всего пострадали от обстрелов, сообщил Терехов Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что все девять районов города пережили «прилеты».

«Если взять начало войны, 2022 год, то наиболее оказавшиеся под обстрелами районы – это Северная Салтовка, Индустриальный район — ХТЗ, кроме этого, Пятихатки. Но я не могу сказать, что только в этих районах были обстрелы. Каждый район имеет серьезные разрушения, в каждом районе были «прилеты», пострадали жилые дома, офисные помещения, критическая, транспортная инфраструктура. Все районы страдают. Если взять географию, невозможно сказать, куда наш враг будет направлять обстрелы. Последний «прилет» – это Холодногорский район, до этого были Слободской, Основянский районы. Но больше всего пострадали – это Северная Салтовка – это Киевский и Салтовский районы Харькова», — отметил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Сколько домов хотят восстановить в Харькове в этом году, сообщил Терехов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
1 июня на весь день отключат свет в одном из районов Харькова: адреса
1 июня на весь день отключат свет в одном из районов Харькова: адреса
23.05.2025, 10:59
Новости Харькова — главное 23 мая: удар по коммунальщикам, налет БпЛА
Новости Харькова — главное 23 мая: удар по коммунальщикам, налет БпЛА
23.05.2025, 13:25
Какие районы Харькова больше всего пострадали от обстрелов, сообщил Терехов
Какие районы Харькова больше всего пострадали от обстрелов, сообщил Терехов
23.05.2025, 12:33
Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)
Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)
23.05.2025, 07:44
Угроза Харькову будет существовать всегда: аналитик возмутился заголовками СМИ
Угроза Харькову будет существовать всегда: аналитик возмутился заголовками СМИ
23.05.2025, 11:48
В приграничной администрации на Харьковщине – новая начальница: что известно
В приграничной администрации на Харьковщине – новая начальница: что известно
23.05.2025, 13:41

Новости по теме:

12:33
Какие районы Харькова больше всего пострадали от обстрелов, сообщил Терехов
21:28
Сколько домов хотят восстановить в Харькове в этом году, сообщил Терехов
15:00
«Был зафиксирован взрыв на дороге» — Терехов о ночной атаке на Харьков
12:10
Терехов созывает депутатов в Харькове: с последней сессии прошло меньше месяца
16:13
Терехов: модульный городок в Харькове – непригодный, куда переселят людей

Вы читали новость: «Какие районы Харькова больше всего пострадали от обстрелов, сообщил Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 12:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что все девять районов города пережили «прилеты».".