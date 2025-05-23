Какие районы Харькова больше всего пострадали от обстрелов, сообщил Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что все девять районов города пережили «прилеты».
«Если взять начало войны, 2022 год, то наиболее оказавшиеся под обстрелами районы – это Северная Салтовка, Индустриальный район — ХТЗ, кроме этого, Пятихатки. Но я не могу сказать, что только в этих районах были обстрелы. Каждый район имеет серьезные разрушения, в каждом районе были «прилеты», пострадали жилые дома, офисные помещения, критическая, транспортная инфраструктура. Все районы страдают. Если взять географию, невозможно сказать, куда наш враг будет направлять обстрелы. Последний «прилет» – это Холодногорский район, до этого были Слободской, Основянский районы. Но больше всего пострадали – это Северная Салтовка – это Киевский и Салтовский районы Харькова», — отметил городской голова.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, пострадали, районы, северная салтовка, ХТЗ;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что все девять районов города пережили «прилеты».".