Какие районы Харькова больше всего пострадали от обстрелов, сообщил Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что все девять районов города пережили «прилеты».

«Если взять начало войны, 2022 год, то наиболее оказавшиеся под обстрелами районы – это Северная Салтовка, Индустриальный район — ХТЗ, кроме этого, Пятихатки. Но я не могу сказать, что только в этих районах были обстрелы. Каждый район имеет серьезные разрушения, в каждом районе были «прилеты», пострадали жилые дома, офисные помещения, критическая, транспортная инфраструктура. Все районы страдают. Если взять географию, невозможно сказать, куда наш враг будет направлять обстрелы. Последний «прилет» – это Холодногорский район, до этого были Слободской, Основянский районы. Но больше всего пострадали – это Северная Салтовка – это Киевский и Салтовский районы Харькова», — отметил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»