На Харьковщине отремонтируют дороги на полмиллиарда гривен: где будут работы
Харьковский антикоррупционный центр проанализировал данные сайта госзакупок «Prozorro» об объявленных тендерах на ремонт дорог на Харьковщине.
Антикоррупционеры обнаружили 13 тендеров на 563 млн грн. Их объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Таким образом речь идет о ремонтах дорог государственного значения, которыми занимается служба.
«Самая большая сумма – почти 81 млн грн – запланирована для ремонта автодороги Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук, — сообщили в ХАЦ. — Сразу два тендера на общую сумму около 140 млн грн объявили на ремонт дороги общего пользования государственного значения Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково – Великая Камышеваха».
Также в планах ремонты участков следующих дорог:
🔹 Р-79 /М-18/ Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески» (работы начнут от Сахновщины, тендер на 55 млн грн).
🔹 Приколотное – Великий Бурлук – Двуречная (планируют потратить 47 млн грн).
🔹 Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка (42,8 млн грн).
🔹 М-29 Харьков – Берестин – Перещепино – Днепр по территории Харьковской области (41,66 млн грн).
🔹 Изюм – Барвенково (почти 40 млн грн).
🔹 Шевченково – Балаклея – Златополь – Кегичевка (почти 40 млн грн).
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🔹 Симферопольской трассы по территории Харьковской (34 млн грн).
🔹 Харьков – Волчанск (28,8 млн грн).
🔹 Харьков – Ахтырка (8 млн грн).
🔹 Дергачи – Казачья Лопань (5,5 млн грн).
Все перечисленные работы рассчитывают завершить до 30 октября.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 09:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский антикоррупционный центр проанализировал данные сайта госзакупок «Prozorro» об объявленных тендерах на ремонт дорог на Харьковщине".