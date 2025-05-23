На Харьковщине отремонтируют дороги на полмиллиарда гривен: где будут работы

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в области

Харьковский антикоррупционный центр проанализировал данные сайта госзакупок «Prozorro» об объявленных тендерах на ремонт дорог на Харьковщине.

Антикоррупционеры обнаружили 13 тендеров на 563 млн грн. Их объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Таким образом речь идет о ремонтах дорог государственного значения, которыми занимается служба.

«Самая большая сумма – почти 81 млн грн – запланирована для ремонта автодороги Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук, — сообщили в ХАЦ. — Сразу два тендера на общую сумму около 140 млн грн объявили на ремонт дороги общего пользования государственного значения Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково – Великая Камышеваха».

Также в планах ремонты участков следующих дорог:

🔹 Р-79 /М-18/ Сахновщина – Изюм – Купянск – КПП «Пески» (работы начнут от Сахновщины, тендер на 55 млн грн).

🔹 Приколотное – Великий Бурлук – Двуречная (планируют потратить 47 млн грн).

🔹 Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка (42,8 млн грн).

🔹 М-29 Харьков – Берестин – Перещепино – Днепр по территории Харьковской области (41,66 млн грн).

🔹 Изюм – Барвенково (почти 40 млн грн).

🔹 Шевченково – Балаклея – Златополь – Кегичевка (почти 40 млн грн).

🔹 Симферопольской трассы по территории Харьковской (34 млн грн).

🔹 Харьков – Волчанск (28,8 млн грн).

🔹 Харьков – Ахтырка (8 млн грн).

🔹 Дергачи – Казачья Лопань (5,5 млн грн).

Все перечисленные работы рассчитывают завершить до 30 октября.