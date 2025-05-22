«От дороги остались воспоминания» — харьковчанин обратился к Терехову
Житель Харькова создал петицию на сайте мэрии о ремонте дороги на Салтовке.
Андрей Пономаренко обратился к мэру города Игорю Терехову и горсовету.
«Обращаюсь к вам с просьбой произвести капитальный ремонт проезжей части дороги по переулку Шевченковскому на участке от дома №1 до дома №32, это около 850 метров. Эта улица является главной магистралью очень плотного микрорайона, расположенного за БЦ «Радмир». Десять лет назад там была асфальтированная проезжая часть дороги. К сожалению, сейчас она находится в очень ужасном состоянии, а точнее сейчас от нее ничего не осталось, только воспоминания и фото у Google», — написал автор петиции.
Чтобы руководство города рассмотрело это обращение, петиция должна набрать 5000 голосов за 90 дней. За первые четыре дня ее подписали девять человек.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дорога, мэрия, петиция, ремонт, терехов;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харькова создал петицию на сайте мэрии о ремонте дороги на Салтовке".