«От дороги остались воспоминания» — харьковчанин обратился к Терехову

Житель Харькова создал петицию на сайте мэрии о ремонте дороги на Салтовке.

Андрей Пономаренко обратился к мэру города Игорю Терехову и горсовету.

«Обращаюсь к вам с просьбой произвести капитальный ремонт проезжей части дороги по переулку Шевченковскому на участке от дома №1 до дома №32, это около 850 метров. Эта улица является главной магистралью очень плотного микрорайона, расположенного за БЦ «Радмир». Десять лет назад там была асфальтированная проезжая часть дороги. К сожалению, сейчас она находится в очень ужасном состоянии, а точнее сейчас от нее ничего не осталось, только воспоминания и фото у Google», — написал автор петиции.

Чтобы руководство города рассмотрело это обращение, петиция должна набрать 5000 голосов за 90 дней. За первые четыре дня ее подписали девять человек.