«Не боюсь» — Терехов о духе харьковчан и психологической атмосфере в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов ответил на вопрос ведущего нацмарафона о том, не боится ли, что морально-психологическое напряжение в городе достигнет «критической отметки».

«Не боюсь, потому что начиная с 2022 года мы объединены. И тогда я сказал, что мы харьковчане, мы семья, мы вместе. И все эти годы войны, так мы прошли очень много, очень много испытаний и впереди, я считаю. Но мы объединены, мы украинцы, мы вместе, мы харьковчане. И этот дух наш. Его невозможно переломить. Иногда действительно мы попадаем под страшные ситуации и действительно страшно, но когда мы вместе нас невозможно сломать», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»