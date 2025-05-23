«Не боюсь» — Терехов о духе харьковчан и психологической атмосфере в городе
Мэр Харькова Игорь Терехов ответил на вопрос ведущего нацмарафона о том, не боится ли, что морально-психологическое напряжение в городе достигнет «критической отметки».
«Не боюсь, потому что начиная с 2022 года мы объединены. И тогда я сказал, что мы харьковчане, мы семья, мы вместе. И все эти годы войны, так мы прошли очень много, очень много испытаний и впереди, я считаю. Но мы объединены, мы украинцы, мы вместе, мы харьковчане. И этот дух наш. Его невозможно переломить. Иногда действительно мы попадаем под страшные ситуации и действительно страшно, но когда мы вместе нас невозможно сломать», — подчеркнул Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 12:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов ответил на вопрос ведущего нацмарафона о том, не боится ли, что морально-психологическое напряжение в городе достигнет «критической отметки».".