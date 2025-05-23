Ракетный удар по Чугуеву: уже известно о погибшей – Синегубов (дополняется)
Около 16:00 в городе Чугуев в Харьковской области были слышны взрывы. Предварительно, оккупанты нанесли ракетный удар.
Дополнено в 16:45. Известно о двух раненых в результате удара по Чугуеву, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.
«Медики оказывают раненым всю необходимую помощь», – отметил Синегубов.
16:28. «По состоянию на данный момент известно об одной погибшей женщине. Экстренные службы выехали для обследования места обстрела», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Олег Синегубов, удар, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 16:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:00 в городе Чугуев в Харьковской области были слышны взрывы. Предварительно, оккупанты нанесли ракетный удар.".