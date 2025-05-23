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Ракетный удар по Чугуеву: уже известно о погибшей – Синегубов (дополняется)

Происшествия 16:45   23.05.2025
Виктория Яковенко
Ракетный удар по Чугуеву: уже известно о погибшей – Синегубов (дополняется)

Около 16:00 в городе Чугуев в Харьковской области были слышны взрывы. Предварительно, оккупанты нанесли ракетный удар.

Дополнено в 16:45. Известно о двух раненых в результате удара по Чугуеву, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

«Медики оказывают раненым всю необходимую помощь», – отметил Синегубов.

16:28. «По состоянию на данный момент известно об одной погибшей женщине. Экстренные службы выехали для обследования места обстрела», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 16:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:00 в городе Чугуев в Харьковской области были слышны взрывы. Предварительно, оккупанты нанесли ракетный удар.".