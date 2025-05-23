«Шахеды» рано утром атаковали Харьковщину: возникли пожары, их тушат — ГСЧС
Фото: Anton Petrus
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 23 мая проинформировала о последствиях налета российских БпЛА на Харьковщину.
«Рано утром российские войска нанесли удары БпЛА по поселку Печенеги Чугуевского района. По разным адресам возникли пожары. Горят постройки гражданских предприятий и автомобиль. По предварительным данным, пострадал один человек. Ликвидация пожаров продолжается», — сообщили в ГСЧС.
Тревога из-за «Шахедов» в Харькове и области продолжалась всю ночь. Отбой дали в 07:21 утра.
В течение суток спасатели трижды тушили пожары, связанные с российскими обстрелами — в Харьковском и Купянском районах.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 07:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 23 мая проинформировала о последствиях налета российских БпЛА на Харьковщину".