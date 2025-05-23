Live
  • Пт 23.05.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.93

«Шахеды» рано утром атаковали Харьковщину: возникли пожары, их тушат — ГСЧС

Происшествия 07:56   23.05.2025
Оксана Горун
«Шахеды» рано утром атаковали Харьковщину: возникли пожары, их тушат — ГСЧС Фото: Anton Petrus

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 23 мая проинформировала о последствиях налета российских БпЛА на Харьковщину.

«Рано утром российские войска нанесли удары БпЛА по поселку Печенеги Чугуевского района. По разным адресам возникли пожары. Горят постройки гражданских предприятий и автомобиль. По предварительным данным, пострадал один человек. Ликвидация пожаров продолжается», — сообщили в ГСЧС.

Тревога из-за «Шахедов» в Харькове и области продолжалась всю ночь. Отбой дали в 07:21 утра.

В течение суток спасатели трижды тушили пожары, связанные с российскими обстрелами — в Харьковском и Купянском районах.

Читайте также: Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
«От дороги остались воспоминания» — харьковчанин обратился к Терехову
«От дороги остались воспоминания» — харьковчанин обратился к Терехову
22.05.2025, 10:08
Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)
Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)
23.05.2025, 07:44
Новости Харькова — главное за 23 мая: атака «Шахедов» в области, фронт
Новости Харькова — главное за 23 мая: атака «Шахедов» в области, фронт
23.05.2025, 08:33
«Это не про экономию»: есть ли толк от солнечных батарей в Харькове и области
«Это не про экономию»: есть ли толк от солнечных батарей в Харькове и области
22.05.2025, 14:39
Сегодня 23 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 мая: какой праздник и день в истории
23.05.2025, 06:00
На Харьковщине отремонтируют дороги на полмиллиарда гривен: где будут работы
На Харьковщине отремонтируют дороги на полмиллиарда гривен: где будут работы
23.05.2025, 09:11

Новости по теме:

09:43
Утром БпЛА ударили по Великому Бурлуку: ГСЧС показала разрушения (фото)
08:50
Подрыв посреди Харькова: пострадал мужчина
08:28
Ракетный удар по Харькову: в ГСЧС сообщили, что повреждено
13:42
На Харьковщине женщина наступила на мину: у пострадавшей — травма ступни
10:40
Как в Харькове тушили масштабный пожар на СТО: видео ГСЧС

Вы читали новость: ««Шахеды» рано утром атаковали Харьковщину: возникли пожары, их тушат — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 07:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 23 мая проинформировала о последствиях налета российских БпЛА на Харьковщину".