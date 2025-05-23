«Шахеды» рано утром атаковали Харьковщину: возникли пожары, их тушат — ГСЧС

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 23 мая проинформировала о последствиях налета российских БпЛА на Харьковщину.

«Рано утром российские войска нанесли удары БпЛА по поселку Печенеги Чугуевского района. По разным адресам возникли пожары. Горят постройки гражданских предприятий и автомобиль. По предварительным данным, пострадал один человек. Ликвидация пожаров продолжается», — сообщили в ГСЧС.

Тревога из-за «Шахедов» в Харькове и области продолжалась всю ночь. Отбой дали в 07:21 утра.

В течение суток спасатели трижды тушили пожары, связанные с российскими обстрелами — в Харьковском и Купянском районах.