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На Харьковщине FPV-дрон убил полицейского

Происшествия 11:27   24.05.2025
Оксана Горун
На Харьковщине FPV-дрон убил полицейского

О смерти коллеги сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. 35-летний Юрий Баранов погиб на Харьковщине 23 мая.

«23 мая на Харьковском направлении во время выполнения боевого задания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии противника группа полицейских попала под обстрел вражеских ударных FPV-дронов. В их числе был сержант полиции Юрий Баранов. Полицейский получил тяжелые травмы. Его доставили в медицинский пункт, где он, к сожалению, умер», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Юрий Баранов служил во взводе №2 роты №1 батальона №2 полка полиции особого назначения. Ему было 35 лет.

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«Без мужа осталась жена, без отца – 11-летняя дочь, без сына – мать. Юрий был примером мужества и чести. Руководство и коллектив полиции Харьковщины выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написали коллеги.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 11:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти коллеги сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. 35-летний Юрий Баранов погиб на Харьковщине 23 мая".