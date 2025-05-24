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Половина громады на Харьковщине уничтожена: сколько людей живет в приграничье

Общество 13:39   24.05.2025
Оксана Горун
Половина громады на Харьковщине уничтожена: сколько людей живет в приграничье

Начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко в интервью МГ «Объектив» рассказал о ситуации в приграничной громаде на Харьковщине, которую россияне терроризируют почти в ежедневном режиме.

Сейчас в Золочевской громаде — 18 600 жителей, из них 1800 — дети. До войны население было 28 тысяч. Многие люди, говорит Коваленко, переселяются внутри громады — из приграничья в Золочев или условно тыловые населенные пункты.

«Уничтожено… Обычно я беру половину нашей громады. Потому что Довжик, Феськи, Малая Рогозянка, Сковородиновка, Писаревка – там тоже «прилеты» были, но это более тыловые старостаты. А вот там впереди, – кивает Коваленко в российскую сторону. – Ничего не осталось».

Только за апрель по Золочевской громаде ударил 61 КАБ, в марте – 92. С начала полномасштабного вторжения в громаде от обстрелов погибли 87 гражданских, более 300 получили ранения.

Приграничных сел на Золочевщине значительное количество, ведь протяженность госграницы с РФ здесь 51 км.

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«Приграничные села (100 метров село от российской границы, 500-800 метров, километр – полтора – это много очень сел) – там у нас на сегодня где-то около 2000 населения. Детей мы эвакуировали в рамках принудительной эвакуации, а старики преимущественно находятся там», — отметил начальник военной администрации.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 13:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко в интервью МГ «Объектив» рассказал о ситуации в приграничной громаде на Харьковщине".