Россия атаковала Харьковщину ракетами и БпЛА: четыре человека погибли
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 24 мая сообщил о последствиях вражеских обстрелов. Регион в течение суток терроризировали беспилотниками, КАБами и ракетами.
«Вследствие обстрелов в г. Купянск погибли два 60-летних мужчины, пострадал 49-летний мужчина; в г. Чугуев погибла 33-летняя женщина, пострадали 58-летний мужчина и 67-летняя женщина; в пос. Старик Салтов пострадали мужчины 45 и 47 лет; в с. Ольховатка погибла 78-летняя женщина, пострадали женщины 61 и 80 лет», — перечислил Синегубов.
По его информации, для обстрелов гражданских в Харьковской области армия РФ применила: три ракеты, четыре авиабомбы, 15 ударных БпЛА, а также два FPV-дрона.
«В Купянском районе повреждено 10 частных домов, здание коммунального предприятия, два авто, складское помещение. В Чугуевском районе поврежден частный дом, складское помещение, автокран. В Изюмском районе повреждены три частных дома», — сообщил начальник ХОВА.
Читайте также: Россияне ударили по центру Изюма ракетами и «Шахедами» — начальник ГВА
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, новости Харькова, обстрелы, погибшие, пострадавшие, ракети, синегубов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россия атаковала Харьковщину ракетами и БпЛА: четыре человека погибли»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 08:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 24 мая сообщил о последствиях вражеских обстрелов. Регион в течение суток терроризировали беспилотниками, КАБами и ракетами".