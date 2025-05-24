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Россия атаковала Харьковщину ракетами и БпЛА: четыре человека погибли

Происшествия 08:46   24.05.2025
Оксана Горун
Россия атаковала Харьковщину ракетами и БпЛА: четыре человека погибли Фото: Mil.ru

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 24 мая сообщил о последствиях вражеских обстрелов. Регион в течение суток терроризировали беспилотниками, КАБами и ракетами.

«Вследствие обстрелов в г. Купянск погибли два 60-летних мужчины, пострадал 49-летний мужчина; в г. Чугуев погибла 33-летняя женщина, пострадали 58-летний мужчина и 67-летняя женщина; в пос. Старик Салтов пострадали мужчины 45 и 47 лет; в с. Ольховатка погибла 78-летняя женщина, пострадали женщины 61 и 80 лет», — перечислил Синегубов.

По его информации, для обстрелов гражданских в Харьковской области армия РФ применила: три ракеты, четыре авиабомбы, 15 ударных БпЛА, а также два FPV-дрона.

«В Купянском районе повреждено 10 частных домов, здание коммунального предприятия, два авто, складское помещение. В Чугуевском районе поврежден частный дом, складское помещение, автокран. В Изюмском районе повреждены три частных дома», — сообщил начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 08:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 24 мая сообщил о последствиях вражеских обстрелов. Регион в течение суток терроризировали беспилотниками, КАБами и ракетами".