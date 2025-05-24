Выпил и предлагал копам 10 000 грн: на Харьковщине попался водитель
В Нацполиции заявили о попытке пьяного водителя «решить вопрос на месте». Ситуация произошла в Валках на Харьковщине.
«В мае работники отделения полиции №1 (г. Валки) Богодуховского РПП остановили 60-летнего жителя Валковской громады, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административного протокола по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, мужчина предложил полицейским неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривен для избежания ответственности», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Полицейские вначале просто предупредили водителя, что за попытку дать взятку предусмотрена уголовная ответственность, но, по их словам, он продолжал настаивать на «решении вопроса на месте». Так что помимо наказания за пьяную езду получил еще и подозрение в предложении неправомерной выгоды должностному лицу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, новости Харькова, полиция, пьяный водитель;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 12:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Нацполиции заявили о попытке пьяного водителя «решить вопрос на месте». Ситуация произошла в Валках на Харьковщине".