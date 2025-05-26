Live
  • Пн 26.05.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.51
  • EUR 46.99

Наиболее обстреливаемый россиянами в 2025-м район Харькова назвали в мэрии

Происшествия 22:03   26.05.2025
Елена Нагорная
Наиболее обстреливаемый россиянами в 2025-м район Харькова назвали в мэрии

Наибольшее количество «прилетов» зафиксировали в 2025 году в Слободском районе Харькова, рассказал в интервью «Думке» директор департамента по чрезвычайным ситуациям горсовета Богдан Гладких.

При этом в целом, отметил он, чаще всего от обстрелов в ходе полномасштабной страдали Шевченковский, Киевский и Салтовский районы города.

«Но если мы возьмем статистику за апрель, Слободской район побил все рекорды за весь 2025 год по количеству обстрелов. Потому что и первая, и вторая комбинированные атаки врага, где было в первый раз 17 попаданий БпЛА типа «Шахед» и второй раз 14 по разным локациям, у нас Слободской район самый пострадавший. Хотя в течение прошлого периода он меньше всего страдал. Поэтому однозначно могу сказать, что на 100% безопасного района в городе нет», — констатировал Гладких.

Он напомнил про атаку на Харьков в ночь на 4 апреля, когда в двухэтажку в Новобаварском районе попал БпЛА. Там погибли супруги с 12-летней дочерью и их сосед.

«Хотя, опять-таки, Новобаварский район, Холодногорский, по нашей статистике, обстреливались меньше всего. Поэтому враг, к сожалению, выбирает цели по всему городу и предугадать, где именно он в следующий раз применит средства поражения, невозможно», — отметил Гладких.

Он призвал харьковчан прислушиваться к воздушным тревогам и как минимум соблюдать правило двух стен.

«Если человек находится хотя бы за одной стеной, в 90% случаев это спасает жизнь и, в первую очередь, здоровье», — подчеркнул директор департамента.

Читайте также: В Харькове хотят прерывать трансляцию по телевидению: зачем, объяснили в мэрии

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове и области во вторник будет опасная погода – предупреждение
В Харькове и области во вторник будет опасная погода – предупреждение
26.05.2025, 13:39
Наиболее обстреливаемый россиянами в 2025-м район Харькова назвали в мэрии
Наиболее обстреливаемый россиянами в 2025-м район Харькова назвали в мэрии
26.05.2025, 22:03
Новости Харькова — главное 26 мая: наводчики, удар БпЛА, мэр о новой угрозе
Новости Харькова — главное 26 мая: наводчики, удар БпЛА, мэр о новой угрозе
26.05.2025, 22:14
«Из гранатомета по военкомату в Харькове, 36 погибших»: ответ ЦПД на фейк
«Из гранатомета по военкомату в Харькове, 36 погибших»: ответ ЦПД на фейк
26.05.2025, 17:28
До 29 градусов, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 27 мая
До 29 градусов, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 27 мая
26.05.2025, 19:49
В Харькове хотят прерывать трансляцию по телевидению: зачем, объяснили в мэрии
В Харькове хотят прерывать трансляцию по телевидению: зачем, объяснили в мэрии
26.05.2025, 15:39

Новости по теме:

22:03
Наиболее обстреливаемый россиянами в 2025-м район Харькова назвали в мэрии
21:16
Водитель погорел на пьяной езде, став жертвой ДТП в центре Харькова
20:38
Министр здравоохранения Ляшко приезжал в Харьков: Синегубов рассказал, зачем
20:09
Веснянки и другие обрядовые песни: харьковчан зовут на интерактивный концерт
19:49
До 29 градусов, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 27 мая

Вы читали новость: «Наиболее обстреливаемый россиянами в 2025-м район Харькова назвали в мэрии»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 22:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наибольшее количество «прилетов» зафиксировали в 2025 году в Слободском районе Харькова, рассказал в интервью «Думке» Богдан Гладких.".