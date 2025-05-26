Наиболее обстреливаемый россиянами в 2025-м район Харькова назвали в мэрии
Наибольшее количество «прилетов» зафиксировали в 2025 году в Слободском районе Харькова, рассказал в интервью «Думке» директор департамента по чрезвычайным ситуациям горсовета Богдан Гладких.
При этом в целом, отметил он, чаще всего от обстрелов в ходе полномасштабной страдали Шевченковский, Киевский и Салтовский районы города.
«Но если мы возьмем статистику за апрель, Слободской район побил все рекорды за весь 2025 год по количеству обстрелов. Потому что и первая, и вторая комбинированные атаки врага, где было в первый раз 17 попаданий БпЛА типа «Шахед» и второй раз 14 по разным локациям, у нас Слободской район самый пострадавший. Хотя в течение прошлого периода он меньше всего страдал. Поэтому однозначно могу сказать, что на 100% безопасного района в городе нет», — констатировал Гладких.
Он напомнил про атаку на Харьков в ночь на 4 апреля, когда в двухэтажку в Новобаварском районе попал БпЛА. Там погибли супруги с 12-летней дочерью и их сосед.
«Хотя, опять-таки, Новобаварский район, Холодногорский, по нашей статистике, обстреливались меньше всего. Поэтому враг, к сожалению, выбирает цели по всему городу и предугадать, где именно он в следующий раз применит средства поражения, невозможно», — отметил Гладких.
Он призвал харьковчан прислушиваться к воздушным тревогам и как минимум соблюдать правило двух стен.
«Если человек находится хотя бы за одной стеной, в 90% случаев это спасает жизнь и, в первую очередь, здоровье», — подчеркнул директор департамента.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прилеты, тревоги;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 22:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наибольшее количество «прилетов» зафиксировали в 2025 году в Слободском районе Харькова, рассказал в интервью «Думке» Богдан Гладких.".