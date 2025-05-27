Атака БпЛА на Харьковщину ночью: в ГСЧС сообщили, куда «прилетело»

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 27 мая проинформировала об ударе российского БпЛА по Изюмскому району.

«Ночью российские войска вражеским БпЛА ударили по селу Липчановка Изюмского района. В результате попадания горел грузовой автомобиль и ангар гражданского предприятия на площади 1460 кв. м. Повреждены четыре единицы техники и три ангара. Пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидирован», — сообщили спасатели.

Также в течение суток российские беспилотники вызвали пожары в лесах области.

«В результате попадания вражеских БпЛА в поселке Васищево Харьковского района, в селе Новоплатоновка Изюмского района и в селе Клугино-Башкировка Чугуевского района горели лесные подстилки на площадях 0,4 га, 0,5 га и 0,1 га соответственно», — отметили в ГСЧС.