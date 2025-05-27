Бесплатные наборы для младенцев могут получить харьковчане: как подать заявку
Фото: Харьковский горсовет
Жители Харькова могут бесплатно получить набор для новорожденных до трех месяцев, сообщили в горсовете.
«В рамках инициативы Благотворительного фонда BGV Charity Fund и партнеров будет доставлено 10 тысяч наборов в семьи в прифронтовых и приграничных регионах», — отметили в мэрии.
В горсовет добавили, что кроме Харьковщины, программа охватывает Сумскую, Запорожскую, Черниговскую, Донецкую, Днепропетровскую, Херсонскую, Одесскую и Николаевскую области.
«Один набор – на одного ребенка. Если у вас два или более младенца, необходимо заполнить отдельные заявки», — объяснили в мэрии.
Подать заявку можно по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 15:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова могут бесплатно получить набор для новорожденных до трех месяцев, сообщили в горсовете.".