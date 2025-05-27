Бесплатные наборы для младенцев могут получить харьковчане: как подать заявку

Жители Харькова могут бесплатно получить набор для новорожденных до трех месяцев, сообщили в горсовете.

«В рамках инициативы Благотворительного фонда BGV Charity Fund и партнеров будет доставлено 10 тысяч наборов в семьи в прифронтовых и приграничных регионах», — отметили в мэрии.

В горсовет добавили, что кроме Харьковщины, программа охватывает Сумскую, Запорожскую, Черниговскую, Донецкую, Днепропетровскую, Херсонскую, Одесскую и Николаевскую области.

«Один набор – на одного ребенка. Если у вас два или более младенца, необходимо заполнить отдельные заявки», — объяснили в мэрии.

Подать заявку можно по ссылке.