17-летняя мать оставила коляску возле магазина в Харькове — младенец пропал

Днем 29 августа в Харькове 17-летняя девушка оставила коляску с восьмимесячной дочерью возле магазина, а когда вернулась — коляски уже не было.

Об этом сообщила правоохранителям 38-летняя бабушка пропавшего ребенка, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители бросились на поиски девочки и нашли ее спустя несколько часов. Оказалось, что 23-летний знакомый мамы увидел на улице коляску и пошел гулять с младенцем, не сообщив об этом семье ребенка.

Учитывая состояние здоровья девочки, ее поместили в медучреждение для полного обследования. С мамой провели «профилактическую работу с целью недопущения ненадлежащего исполнения родительских обязанностей».