17-летняя мать оставила коляску возле магазина в Харькове — младенец пропал
Днем 29 августа в Харькове 17-летняя девушка оставила коляску с восьмимесячной дочерью возле магазина, а когда вернулась — коляски уже не было.
Об этом сообщила правоохранителям 38-летняя бабушка пропавшего ребенка, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители бросились на поиски девочки и нашли ее спустя несколько часов. Оказалось, что 23-летний знакомый мамы увидел на улице коляску и пошел гулять с младенцем, не сообщив об этом семье ребенка.
Учитывая состояние здоровья девочки, ее поместили в медучреждение для полного обследования. С мамой провели «профилактическую работу с целью недопущения ненадлежащего исполнения родительских обязанностей».
Читайте также: Четырехлетнего ребенка, закрывшегося в квартире в Харькове, освободили копы
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, полиция Харьковской области, ребенок, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «17-летняя мать оставила коляску возле магазина в Харькове — младенец пропал»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 22:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 29 августа в Харькове 17-летняя девушка оставила коляску с восьмимесячной дочерью возле магазина, а когда вернулась — коляски уже не было.".