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17-летняя мать оставила коляску возле магазина в Харькове — младенец пропал

Происшествия 22:40   29.08.2024
Елена Нагорная
17-летняя мать оставила коляску возле магазина в Харькове — младенец пропал

Днем 29 августа в Харькове 17-летняя девушка оставила коляску с восьмимесячной дочерью возле магазина, а когда вернулась — коляски уже не было.

Об этом сообщила правоохранителям 38-летняя бабушка пропавшего ребенка, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители бросились на поиски девочки и нашли ее спустя несколько часов. Оказалось, что 23-летний знакомый мамы увидел на улице коляску и пошел гулять с младенцем, не сообщив об этом семье ребенка.

Учитывая состояние здоровья девочки, ее поместили в медучреждение для полного обследования. С мамой провели «профилактическую работу с целью недопущения ненадлежащего исполнения родительских обязанностей».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 22:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 29 августа в Харькове 17-летняя девушка оставила коляску с восьмимесячной дочерью возле магазина, а когда вернулась — коляски уже не было.".