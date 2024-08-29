17-річна мати залишила візочок біля магазину в Харкові – немовля зникло
Вдень 29 серпня у Харкові 17-річна дівчина залишила візочок із восьмимісячною донькою біля магазину, а коли повернулася – його вже не було.
Про це повідомила правоохоронцям 38-річна бабуся зниклої дитини, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці кинулися на пошуки дівчинки та знайшли її за кілька годин. Виявилося, що 23-річний знайомий мами побачив на вулиці візочок і пішов гуляти з немовлям, не повідомивши про це родині дитини.
Враховуючи стан здоров’я дівчинки, її помістили до медустанови для повного обстеження. З мамою провели «профілактичну роботу з метою недопущення неналежного виконання батьківських обов’язків».
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 22:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 29 серпня у Харкові 17-річна дівчина залишила візочок із восьмимісячною донькою біля магазину, а коли повернулася – його вже не було.".