17-річна мати залишила візочок біля магазину в Харкові – немовля зникло

Вдень 29 серпня у Харкові 17-річна дівчина залишила візочок із восьмимісячною донькою біля магазину, а коли повернулася – його вже не було.

Про це повідомила правоохоронцям 38-річна бабуся зниклої дитини, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці кинулися на пошуки дівчинки та знайшли її за кілька годин. Виявилося, що 23-річний знайомий мами побачив на вулиці візочок і пішов гуляти з немовлям, не повідомивши про це родині дитини.

Враховуючи стан здоров’я дівчинки, її помістили до медустанови для повного обстеження. З мамою провели «профілактичну роботу з метою недопущення неналежного виконання батьківських обов’язків».