4-річну дитину, що зачинилася у квартирі в Харкові, визволили копи

4-річний хлопчик закрився у квартирі багатоквартирного будинку на вулиці Клочківській, поки мама виносила сміття, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Патрульні Дмитро Лазарєв та Гюнай Кіктенко, не гаючи ні хвилини, прибули на виклик. Інспекторів зустріла схвильована матір, яка розповіла, що її син зачинився у квартирі, поки вона вийшла викинути сміття.

Копи встановили контакт із дитиною через зачинені двері. Хлопчик добре спілкувався із патрульними, тож вони вмовили його скинути ключі від помешкання у вікно та відчинили двері.