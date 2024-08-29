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4-річну дитину, що зачинилася у квартирі в Харкові, визволили копи

Події 15:32   29.08.2024
Оксана Якушко
4-річну дитину, що зачинилася у квартирі в Харкові, визволили копи

4-річний хлопчик закрився у квартирі багатоквартирного будинку на вулиці Клочківській, поки мама виносила сміття, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Патрульні Дмитро Лазарєв та Гюнай Кіктенко, не гаючи ні хвилини, прибули на виклик. Інспекторів зустріла схвильована матір, яка розповіла, що її син зачинився у квартирі, поки вона вийшла викинути сміття.

Копи встановили контакт із дитиною через зачинені двері. Хлопчик добре спілкувався із патрульними, тож вони вмовили його скинути ключі від помешкання у вікно та відчинили двері.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 15:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4-річний хлопчик закрився у квартирі багатоквартирного будинку на вулиці Клочківській, поки мама виносила сміття, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".