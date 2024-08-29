4-летнего ребенка, закрывшегося в квартире в Харькове, освободили копы

4-летний мальчик закрылся в квартире многоквартирного дома по улице Клочковской, пока мама выносила мусор, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Патрульные Дмитрий Лазарев и Гюнай Киктенко, не теряя ни минуты, прибыли по вызову. Инспекторов встретила взволнованная мать и рассказала, что ее сын закрылся в квартире, пока она вышла выбросить мусор.

Копы установили контакт с ребенком через закрытую дверь. Мальчик хорошо общался с патрульными, поэтому они уговорили его сбросить ключи от дома в окно и открыли дверь.