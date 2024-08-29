4-летнего ребенка, закрывшегося в квартире в Харькове, освободили копы
4-летний мальчик закрылся в квартире многоквартирного дома по улице Клочковской, пока мама выносила мусор, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.
Патрульные Дмитрий Лазарев и Гюнай Киктенко, не теряя ни минуты, прибыли по вызову. Инспекторов встретила взволнованная мать и рассказала, что ее сын закрылся в квартире, пока она вышла выбросить мусор.
Копы установили контакт с ребенком через закрытую дверь. Мальчик хорошо общался с патрульными, поэтому они уговорили его сбросить ключи от дома в окно и открыли дверь.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дитина, квартира, мальчик, патрульная полиция Харьковской области, ребенок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 15:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4-летний мальчик закрылся в квартире многоквартирного дома по улице Клочковской, пока мама выносила мусор, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".