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4-летнего ребенка, закрывшегося в квартире в Харькове, освободили копы

Происшествия 15:32   29.08.2024
Оксана Якушко
4-летнего ребенка, закрывшегося в квартире в Харькове, освободили копы

4-летний мальчик закрылся в квартире многоквартирного дома по улице Клочковской, пока мама выносила мусор, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Патрульные Дмитрий Лазарев и Гюнай Киктенко, не теряя ни минуты, прибыли по вызову. Инспекторов встретила взволнованная мать и рассказала, что ее сын закрылся в квартире, пока она вышла выбросить мусор.

Копы установили контакт с ребенком через закрытую дверь. Мальчик хорошо общался с патрульными, поэтому они уговорили его сбросить ключи от дома в окно и открыли дверь.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 15:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4-летний мальчик закрылся в квартире многоквартирного дома по улице Клочковской, пока мама выносила мусор, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".