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Мужчина на Харьковщине часто обижал жену – против него завели дело

Происшествия 19:05   02.06.2025
Оксана Якушко
Мужчина на Харьковщине часто обижал жену – против него завели дело

41-летний мужчина получил подозрение в систематическом домашнем насилии, сообщает Нацполиция.

Злоумышленник в течение длительного времени оскорблял свою сожительницу. Он нецензурно выражался, требовал деньги на алкоголь, выгонял женщину из квартиры, толкал ее и иным образом проявлял агрессию.

На правонарушителя полицейские трижды составляли админпротоколы за совершение домашнего насилия. Но даже после того, как его привлекли к ответственности по решениям суда, он все равно не прекратил оскорблять женщину.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в домашнем насилии.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 19:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41-летний мужчина получил подозрение в систематическом домашнем насилии, сообщает Нацполиция.".