Мужчина на Харьковщине часто обижал жену – против него завели дело

41-летний мужчина получил подозрение в систематическом домашнем насилии, сообщает Нацполиция.

Злоумышленник в течение длительного времени оскорблял свою сожительницу. Он нецензурно выражался, требовал деньги на алкоголь, выгонял женщину из квартиры, толкал ее и иным образом проявлял агрессию.

На правонарушителя полицейские трижды составляли админпротоколы за совершение домашнего насилия. Но даже после того, как его привлекли к ответственности по решениям суда, он все равно не прекратил оскорблять женщину.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в домашнем насилии.