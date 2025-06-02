Мужчина на Харьковщине часто обижал жену – против него завели дело
41-летний мужчина получил подозрение в систематическом домашнем насилии, сообщает Нацполиция.
Злоумышленник в течение длительного времени оскорблял свою сожительницу. Он нецензурно выражался, требовал деньги на алкоголь, выгонял женщину из квартиры, толкал ее и иным образом проявлял агрессию.
На правонарушителя полицейские трижды составляли админпротоколы за совершение домашнего насилия. Но даже после того, как его привлекли к ответственности по решениям суда, он все равно не прекратил оскорблять женщину.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в домашнем насилии.
Читайте также: Два района Харькова останутся без света на выходных: адреса
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: домашнее насилие, Нацполиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мужчина на Харьковщине часто обижал жену – против него завели дело»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 19:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41-летний мужчина получил подозрение в систематическом домашнем насилии, сообщает Нацполиция.".