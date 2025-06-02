Завтра троллейбус вернется на свой маршрут в одном из районов Харькова
С 3 июня троллейбус №7 от разворотного круга «Восточный» до ст. м. «Армейская» возобновит работу, сообщили в Харьковском горсовете.
Троллейбус №7 будет обслуживать жителей микрорайонов ХТЗ, Восточный и Рогань, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
На этом маршруте выпустят четыре троллейбуса с автономным ходом. Еще один троллейбус с автономным ходом добавляется на маршрут №45 (разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» — разворотный круг «Роганский»).
После выхода троллейбуса на маршрут прекратится работа временных автобусных маршрутов №7, 45 и временного троллейбусного маршрута №7 (разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» — ст. м. «Армейская»).
Также в Харькове временно не будет ходить троллейбус маршрута №52. Вместо него будет курсировать временный автобус №53э: ул. Двенадцатого Апреля — пр. Героев Харькова — ул. Роганская — ул. Плиточная — ул. Луи Пастера — ул. 92-й бригады — ул. Зубарева — разворотный круг «759 микрорайон».
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: автобус, маршрут, транспорт, троллейбус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 18:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 3 июня троллейбус №7 от разворотного круга «Восточный» до ст. м. «Армейская» возобновит работу, сообщили в Харьковском горсовете.".