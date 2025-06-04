Почему после каждого урагана в Харькове много поваленных деревьев
Во время ремонтов харьковские коммунальщики часто повреждают корни деревьев – и растения не выдерживают сильного ветра.
В интервью МГ «Объектив» биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.С.Сковороды Юрий Бенгус объяснил, почему после каждого сильного ветра в Харькове много поломанных веток и поваленных деревьев. Это связало не столько с дефицитом осадков, сколько с тем, что в Харькове и в Украине нет культуры обращения с деревьями.
«У нас нет культуры обращения с деревьями, с кроной, с корнями. Нельзя высаживать большие деревья там, где проходят подземные коммуникации, трубы водоснабжения. Потому что когда разрывают эти коммуникации для ремонта, то повреждают корни соседних деревьев. А когда корневые системы повреждены – дерево может упасть», — отметил Бенгус.
Он поделился своим наблюдением – у Музея Природы ветер повалил огромный клен. Причиной стало то, что ранее для прокладки или ремонта коммуникаций рядом с этим деревом прорыли канаву и повредили часть корней.
«Пока корни со всех сторон были целыми – дерево держалось. А когда с одной стороны корни повредили, с той стороны, где впоследствии дул сильный ветер – дерево не устояло. Корней у дерева было много для обеспечения водой, а вот, чтобы удержать дерево со всех сторон, их не хватило», — рассказал биолог.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, деревья, Харьков, Юрий Бенгус;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 18:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время ремонтов харьковские коммунальщики часто повреждают корни деревьев – и растения не выдерживают сильного ветра.".