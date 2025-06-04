Пожары в промзоне, горящий дом, разрушенная СТО – Харьков после обстрела 📹
В Харьковской областной прокуратуре показали, как выглядит Харьков после очередной атаки россиян.
На месте «прилетов» работают спасатели – ликвидируют пожары, которые возникли вследствие ударов БпЛА и ракет. Все удары пришлись по Новобаварскому району. Город атаковали «Шахеды», а также ракеты, тип которых устанавливают.
«В Новобаварском районе города Харькова горели производственное и складское здания, станция технического обслуживания и жилой дом. По предварительным данным пострадал один человек», – уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Напомним, первые взрывы в Харькове раздались в 02:30. Вначале, сообщил мэр Игорь Терехов, по городу ударили ракеты, после чего началась атака БпЛА. Взрывы продолжались до утра, также в городе работала ПВО. Все удары пришлись по Новобаварскому району. Вследствие вражеских обстрелов загорелся дом, начались пожары в промзонах. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что по Харькову ударили девять «Шахедов» и две ракеты. Их тип еще определяют специалисты. В результате атаки на четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе. А начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что раненому – 30 лет. Также вспыхнуло здание СТО на площади 200 м. кв.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилет, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 07:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре показали, как выглядит Харьков после очередной атаки россиян.".