Live
  • Ср 04.06.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.64
  • EUR 47.43

Пожары в промзоне, горящий дом, разрушенная СТО – Харьков после обстрела 📹

Происшествия 07:29   04.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пожары в промзоне, горящий дом, разрушенная СТО – Харьков после обстрела 📹

В Харьковской областной прокуратуре показали, как выглядит Харьков после очередной атаки россиян.

На месте «прилетов» работают спасатели – ликвидируют пожары, которые возникли вследствие ударов БпЛА и ракет. Все удары пришлись по Новобаварскому району. Город атаковали «Шахеды», а также ракеты, тип которых устанавливают.

«В Новобаварском районе города Харькова горели производственное и складское здания, станция технического обслуживания и жилой дом. По предварительным данным пострадал один человек», – уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, первые взрывы в Харькове раздались в 02:30. Вначале, сообщил мэр Игорь Терехов, по городу ударили ракеты, после чего началась атака БпЛА. Взрывы продолжались до утра, также в городе работала ПВО. Все удары пришлись по Новобаварскому району. Вследствие вражеских обстрелов загорелся дом, начались пожары в промзонах. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что по Харькову ударили девять «Шахедов» и две ракеты. Их тип еще определяют специалисты. В результате атаки на четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе. А начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что раненому – 30 лет. Также вспыхнуло здание СТО на площади 200 м. кв.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 4 июня: по городу ударила ракета, атака БпЛА

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 4 июня: по городу ударили ракеты, атака БпЛА
Новости Харькова — главное за 4 июня: по городу ударили ракеты, атака БпЛА
04.06.2025, 07:53
Атака длилась полтора часа, есть раненый: мэр о ночи в Харькове (обновлено)
Атака длилась полтора часа, есть раненый: мэр о ночи в Харькове (обновлено)
04.06.2025, 08:10
Днем и ночью дожди. Прогноз погоды на 4 июня в Харькове и области
Днем и ночью дожди. Прогноз погоды на 4 июня в Харькове и области
03.06.2025, 19:59
В Харькове «прилеты», масштабные пожары: после ракеты атаковали БпЛА
В Харькове «прилеты», масштабные пожары: после ракеты атаковали БпЛА
04.06.2025, 04:07
Строительство новых станций метро в Харькове поддержит ЕИБ
Строительство новых станций метро в Харькове поддержит ЕИБ
03.06.2025, 21:58
Всего было 178 боев, как прошли сутки на Харьковщине – данные Генштаба
Всего было 178 боев, как прошли сутки на Харьковщине – данные Генштаба
04.06.2025, 08:27

Новости по теме:

07:29
Пожары в промзоне, горящий дом, разрушенная СТО – Харьков после обстрела 📹
15:00
Трое погибших, столько же раненых: из РСЗО обстреляли село на Харьковщине 📷
10:40
Что с посылками после удара и ждать ли компенсацию, объяснили в «Новой почте»
09:40
Удар РФ по отделению почты в пригороде Харькова: в ГСЧС показали последствия
22:02
Новости Харькова — главное 2 июня: утром враг атаковал город, есть раненные

Вы читали новость: «Пожары в промзоне, горящий дом, разрушенная СТО – Харьков после обстрела 📹»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 07:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре показали, как выглядит Харьков после очередной атаки россиян.".