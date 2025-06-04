Пожары в промзоне, горящий дом, разрушенная СТО – Харьков после обстрела 📹

В Харьковской областной прокуратуре показали, как выглядит Харьков после очередной атаки россиян.

На месте «прилетов» работают спасатели – ликвидируют пожары, которые возникли вследствие ударов БпЛА и ракет. Все удары пришлись по Новобаварскому району. Город атаковали «Шахеды», а также ракеты, тип которых устанавливают.

«В Новобаварском районе города Харькова горели производственное и складское здания, станция технического обслуживания и жилой дом. По предварительным данным пострадал один человек», – уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, первые взрывы в Харькове раздались в 02:30. Вначале, сообщил мэр Игорь Терехов, по городу ударили ракеты, после чего началась атака БпЛА. Взрывы продолжались до утра, также в городе работала ПВО. Все удары пришлись по Новобаварскому району. Вследствие вражеских обстрелов загорелся дом, начались пожары в промзонах. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что по Харькову ударили девять «Шахедов» и две ракеты. Их тип еще определяют специалисты. В результате атаки на четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе. А начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что раненому – 30 лет. Также вспыхнуло здание СТО на площади 200 м. кв.