Новости Харькова — главное за 4 июня: по городу ударила ракета, атака БпЛА
Фото: Елена Нагорная
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
03:24
Харьков — под атакой БпЛА
В городе прозвучала серия взрывов. Известно о «прилете» возле жилых домов. Информация обновляется тут.
03:03
По Харькову ударила ракета — «прилет» в Новобаварском районе
Около 02:30 в Харькове слышали взрыв. Мэр Игорь Терехов изначально сообщил, что город — под атакой российских БпЛА, а позже уточнил — ударила ракета. «Прилет» был по гражданскому предприятию в Новобаварском районе города. Информация о пострадавших по состоянию на 03:00 не поступала.
Тем временем область — под атакой российских БпЛА. «Шахеды» слышны в пригороде, работает ПВО.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ракети, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 03:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".