Новости Харькова — главное за 4 июня: по городу ударила ракета, атака БпЛА

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

03:24

Харьков — под атакой БпЛА

В городе прозвучала серия взрывов. Известно о «прилете» возле жилых домов. Информация обновляется тут.

03:03

По Харькову ударила ракета — «прилет» в Новобаварском районе

Около 02:30 в Харькове слышали взрыв. Мэр Игорь Терехов изначально сообщил, что город — под атакой российских БпЛА, а позже уточнил — ударила ракета. «Прилет» был по гражданскому предприятию в Новобаварском районе города. Информация о пострадавших по состоянию на 03:00 не поступала.

Тем временем область — под атакой российских БпЛА. «Шахеды» слышны в пригороде, работает ПВО.