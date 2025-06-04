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Новости Харькова — главное за 4 июня: по городу ударила ракета, атака БпЛА

Происшествия 03:24   04.06.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 4 июня: по городу ударила ракета, атака БпЛА Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

03:24

Харьков — под атакой БпЛА

В городе прозвучала серия взрывов. Известно о «прилете» возле жилых домов. Информация обновляется тут.

03:03

По Харькову ударила ракета — «прилет» в Новобаварском районе

Около 02:30 в Харькове слышали взрыв. Мэр Игорь Терехов изначально сообщил, что город — под атакой российских БпЛА, а позже уточнил — ударила ракета. «Прилет» был по гражданскому предприятию в Новобаварском районе города. Информация о пострадавших по состоянию на 03:00 не поступала.

Тем временем область — под атакой российских БпЛА. «Шахеды» слышны в пригороде, работает ПВО.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 03:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".