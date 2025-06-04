Что происходит на границе Харьковщины и как развивается летнее наступление РФ

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что летнее наступление российских войск уже началось. По его словам, враг «демонстрирует это каждый день».

В частности, Синегубов упомянул массированный штурм оккупантов на севере Харьковщины в середине мая. По его словам, враг пытался идти вперед с привлечением 40 единиц техники, однако украинские защитники все уничтожили.

«Дальше враг, конечно, продолжает накапливать свои силы для того, чтобы возобновить такие штурмы. Сейчас он испытывает позиции наших военных по абсолютно всем направлениям. Богодуховский, Золочевское, Липцевское, Волчанский, Купянское, Изюмское направления. И там, где он понимает, что где-то есть нестабильность, мы четко понимаем, что он будет дальше концентрировать туда свои основные силы, основные удары. Мы анализируем ситуацию по Сумщине, вы знаете, что там очень тяжелая ситуация, и для нас это угроза так же. То есть Богодуховское направление, Киевская трасса, Валковское направление и тому подобное», — отметил глава ХОВА.

Он подчеркнул, что все угрозы «понимают и над этим работают». Синегубов также рассказал и о фортификационных сооружениях в регионе, отметив, что ими сейчас занимаются исключительно военные.

«Для понимания: в прошлом году была задача для администрации подставить плечо военным и взять на себя ответственность по строительству определенной линии оборонительных сооружений. Сейчас идет усиление, значительное усиление уже существующих сооружений, других рубежей по разным направлениям», — добавил глава ХОВА.

Он также сообщил, что сейчас проходит на границе Харьковщины. Ссылаясь на военных Синегубов отмечает: ничего аномального не наблюдается.

«Когда мы говорим аномальные ситуации и накопления, это разные вещи. Накопление, оно производится постоянно врагом. Белгородское направление, это же «хава», ну мы понимаем, где враг постоянно накапливает силы, военную технику, вооружение и дальше потом распределяет. И на Сумское направление, и на наше Липцевское, Купянское направления», — отметил глава ХОВА.

Он еще раз подчеркнул, что успехов на севере Харьковщины враг не имеет.

«Однако они (оккупанты – ред.) применяют, поверьте, и броневую технику, и управляемые авиабомбы. У нас сегодня, например, по линии боестолкновения было 22 удара из авиации неуправляемыми ракетами по позициям наших военных. То есть там настоящий ад, и в этом аду наши военные, удерживают нашу территорию», – подытожил Синегубов.