ОТГВ «Харьков»: за сутки ВСУ ликвидировали 53 военных ВС РФ
Фото: Генштаб ВСУ
О том, как прошли сутки на севере области, проинформировали в сводке за 4 июня в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар, осуществили 2 авиаудара с применением 22 НАР, задействовали 153 дрона-камикадзе, также осуществили 666 обстрелов позиций защитников Украины. Пять раз враг атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Каменки и Волчанских Хуторов», – сообщили в Силах обороны.
За сутки ВСУ ликвидировали 53 военных РФ. Также уничтожили 152 единицы военной техники: 16 артсистем, 24 авто, 95 БпЛА, три средства РЭБ, 139 укрытий и место для хранения боеприпасов.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 11:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки на севере области, проинформировали в сводке за 4 июня в ОТГВ «Харьков».".