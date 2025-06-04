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ОТГВ «Харьков»: за сутки ВСУ ликвидировали 53 военных ВС РФ

Украина 11:10   04.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: за сутки ВСУ ликвидировали 53 военных ВС РФ Фото: Генштаб ВСУ

О том, как прошли сутки на севере области, проинформировали в сводке за 4 июня в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар, осуществили 2 авиаудара с применением 22 НАР, задействовали 153 дрона-камикадзе, также осуществили 666 обстрелов позиций защитников Украины. Пять раз враг атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Каменки и Волчанских Хуторов», – сообщили в Силах обороны.

За сутки ВСУ ликвидировали 53 военных РФ. Также уничтожили 152 единицы военной техники: 16 артсистем, 24 авто, 95 БпЛА, три средства РЭБ, 139 укрытий и место для хранения боеприпасов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 11:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки на севере области, проинформировали в сводке за 4 июня в ОТГВ «Харьков».".