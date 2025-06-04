Всего было 178 боев, как прошли сутки на Харьковщине – данные Генштаба
По информации Генштаба ВСУ, в течение суток враг атаковал на Харьковском и Купянском направлении.
На Харьковском направлении зафиксировали пять атак РФ около Волчанска и Волчанских Хуторов.
Тем временем на Купянском – враг пытался четыре раза штурмовать позиции ВСУ. Бои шли в районе Загрызово, Песчаного, Новой Кругляковки и Степовой Новоселовки.
По всей линии фронта, уточнили в ГШ, было 178 боестолкновений.
«Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применил четыре ракеты и 101 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил 6111 обстрелов, из них 90 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3669 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.
Потери ВС РФ на данный момент таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 08:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в течение суток враг атаковал на Харьковском и Купянском направлении.".