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Комбинированная атака на Харьков: пожары потушили, где был самый масштабный

Происшествия 13:42   04.06.2025
Виктория Яковенко
Комбинированная атака на Харьков: пожары потушили, где был самый масштабный Фото: ГСЧС Украины

Спасатели ликвидировали все возгорания в Харькове, возникшие в результате ударов БпЛА и ракет.

В ГСЧС Украины сообщили, что из-за «прилетов» в Новобаварском районе возникли пять пожаров, повреждены два частных дома, станция техобслуживания, электросети, промышленные и нежилые здания.

«Самый большой по площади пожар зафиксирован на территории частного предприятия, где горели одноэтажные и трехэтажные производственные здания на общей площади 1500 м кв. К его ликвидации привлекались 98 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС, а также пиротехнический расчет», — отметили в ГСЧС.

удар по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
удар по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
удар по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
удар по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
удар по Харькову
Фото: ГСЧС Украины

Напомним, первые взрывы в Харькове раздались в 02:30. Вначале, сообщил мэр Игорь Терехов, по городу ударили ракеты, после чего началась атака БпЛА. Взрывы продолжались до утра, также в городе работала ПВО. Все удары пришлись по Новобаварскому району. Вследствие вражеских обстрелов загорелся дом, начались пожары в промзонах. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что по Харькову ударили девять «Шахедов» и две ракеты. Их тип еще определяют специалисты. В результате атаки на четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе. А начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что раненому – 30 лет. 

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 13:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ликвидировали все возгорания в Харькове, возникшие в результате ударов БпЛА и ракет.".