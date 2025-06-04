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Возле Волчанска идет бой, на Купянском направлении отбили атаку: ГШ на 16:00

Фронт 16:46   04.06.2025
Виктория Яковенко
Возле Волчанска идет бой, на Купянском направлении отбили атаку: ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, сейчас идет бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Загрызово.

На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир (Харьковская область), Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское. Сейчас продолжаются бои в девяти локациях.

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Автор: Виктория Яковенко
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На Купянском направлении идет бой – Генштаб ВСУ на 16:00

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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 16:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, сейчас идет бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".