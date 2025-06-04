Возле Волчанска идет бой, на Купянском направлении отбили атаку: ГШ на 16:00

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, сейчас идет бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Загрызово.

На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир (Харьковская область), Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское. Сейчас продолжаются бои в девяти локациях.