Возле Волчанска идет бой, на Купянском направлении отбили атаку: ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, сейчас идет бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Загрызово.
На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир (Харьковская область), Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское. Сейчас продолжаются бои в девяти локациях.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 16:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, сейчас идет бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".