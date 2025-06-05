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Животные с «нелегкой судьбой» теперь живут в экопарке под Харьковом (видео)

Общество 14:51   05.06.2025
Виктория Яковенко
Животные с «нелегкой судьбой» теперь живут в экопарке под Харьковом (видео)

В харьковском экопарке поселились двое спасенных лисят.

«К сожалению, у них нелегкая судьба. У них погибла мама. Нам привезли их военные. Мы должны были их принять, ведь шансов выжить у них было мало», — рассказали в экопарке.

Отмечается, что лисята еще совсем крохотные, но уж очень активные, любознательные и игривые. Они хорошо чувствуют себя и исследуют свой уютный уголок. Когда животные подрастут, окрепнут и научатся всему необходимому – их вернут на свободу.

«Но хотим напомнить: если вы увидели дикого малыша – зайчонка, белочку или лисенка – не спешите его забирать. В большинстве случаев мама где-то поблизости. Она охотится, прячется или просто следит издалека, а потом возвращается. Даже с лучшими намерениями можно ненароком разделить детеныша с его мамочкой», — добавили в экопарке.

Видео: Харьковский экопарк

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 14:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке поселились двое спасенных лисят.".