Животные с «нелегкой судьбой» теперь живут в экопарке под Харьковом (видео)
В харьковском экопарке поселились двое спасенных лисят.
«К сожалению, у них нелегкая судьба. У них погибла мама. Нам привезли их военные. Мы должны были их принять, ведь шансов выжить у них было мало», — рассказали в экопарке.
Отмечается, что лисята еще совсем крохотные, но уж очень активные, любознательные и игривые. Они хорошо чувствуют себя и исследуют свой уютный уголок. Когда животные подрастут, окрепнут и научатся всему необходимому – их вернут на свободу.
«Но хотим напомнить: если вы увидели дикого малыша – зайчонка, белочку или лисенка – не спешите его забирать. В большинстве случаев мама где-то поблизости. Она охотится, прячется или просто следит издалека, а потом возвращается. Даже с лучшими намерениями можно ненароком разделить детеныша с его мамочкой», — добавили в экопарке.
Видео: Харьковский экопарк
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, лиса, новости Харькова, Харьковский экопарк;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке поселились двое спасенных лисят.".