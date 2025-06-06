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Генштаб: 14 атак РФ отбили Силы обороны на Харьковщине за сутки

Украина 08:46   06.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 14 атак РФ отбили Силы обороны на Харьковщине за сутки

Утром 6 июня в Генштабе ВСУ проинформировали, где шли бои на Харьковщине в течение суток.

На Харьковском направлении было девять боев в районе Волчанска, Волчанских Хуторов и Старицы.

Тем временем на Купянском – украинские защитники сдержали пять штурмов оккупантов.

«Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Петропавловка, Загрызово и в направлении Голубовки», – уточнили в Генштабе.

Также враг сбросил авиабомбы на Охримовку и Артельное.

Кроме того, в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 08:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 июня в Генштабе ВСУ проинформировали, где шли бои на Харьковщине в течение суток.".