Новые дома вместо разрушенных: какие области выбирают жители Харьковщины

2519 квартир и домов приобрели в Харьковской области владельцы разрушенного жилья по государственной программе «єВідновлення», информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

«Стоимость приобретенного жилья — более 4,3 миллиарда гривен», – уточнил глава ХОВА.

Отмечается, что жилыми сертификатами воспользовались 3764 жителя. Большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах. Остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

«Для ремонта жилья в рамках госпрограммы 32564 человека получили более 3,3 миллиарда гривен компенсаций. В целом по состоянию на сегодняшний день в 37 громадах области сформировано более 6,5 тысячи сертификатов на более чем 8,7 миллиарда гривен», — добавил Синегубов.