Новые дома вместо разрушенных: какие области выбирают жители Харьковщины
2519 квартир и домов приобрели в Харьковской области владельцы разрушенного жилья по государственной программе «єВідновлення», информирует глава ХОВА Олег Синегубов.
«Стоимость приобретенного жилья — более 4,3 миллиарда гривен», – уточнил глава ХОВА.
Отмечается, что жилыми сертификатами воспользовались 3764 жителя. Большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах. Остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.
«Для ремонта жилья в рамках госпрограммы 32564 человека получили более 3,3 миллиарда гривен компенсаций. В целом по состоянию на сегодняшний день в 37 громадах области сформировано более 6,5 тысячи сертификатов на более чем 8,7 миллиарда гривен», — добавил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, дома, Олег Синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 14:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2519 квартир и домов приобрели в Харьковской области владельцы разрушенного жилья по государственной программе «єВідновлення», информирует глава ХОВА Олег Синегубов.".