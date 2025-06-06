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Новые дома вместо разрушенных: какие области выбирают жители Харьковщины

Общество 14:54   06.06.2025
Виктория Яковенко
Новые дома вместо разрушенных: какие области выбирают жители Харьковщины

2519 квартир и домов приобрели в Харьковской области владельцы разрушенного жилья по государственной программе «єВідновлення», информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

«Стоимость приобретенного жилья — более 4,3 миллиарда гривен», – уточнил глава ХОВА.

Отмечается, что жилыми сертификатами воспользовались 3764 жителя. Большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах. Остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

«Для ремонта жилья в рамках госпрограммы 32564 человека получили более 3,3 миллиарда гривен компенсаций. В целом по состоянию на сегодняшний день в 37 громадах области сформировано более 6,5 тысячи сертификатов на более чем 8,7 миллиарда гривен», — добавил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 14:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2519 квартир и домов приобрели в Харьковской области владельцы разрушенного жилья по государственной программе «єВідновлення», информирует глава ХОВА Олег Синегубов.".