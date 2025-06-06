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Повреждена больница, дома и другая инфраструктура – обстрелы Харьковщины

Происшествия 09:04   06.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Повреждена больница, дома и другая инфраструктура – обстрелы Харьковщины Фото: Елена Нагорная

Утром 6 июня начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрелов Харьковщины.

Начальник ХОВА уточнил, что вследствие «прилетов» пострадали трое людей.

«В с. Новоосиново Куриловской громады пострадала 53-летняя женщина; в г. Купянск пострадала 74-летняя женщина; в с. Иванчуковка Куньевской громады пострадал 86-летний мужчина», – сообщил Синегубов.

Под ударами оказался Купянский и Изюмский районы. Из-за обстрелов повреждена различная гражданская инфраструктура. Так оккупанты повредили больницу, 13 домов и хозпостройку.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 09:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 июня начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрелов Харьковщины.".