Повреждена больница, дома и другая инфраструктура – обстрелы Харьковщины
Фото: Елена Нагорная
Утром 6 июня начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрелов Харьковщины.
Начальник ХОВА уточнил, что вследствие «прилетов» пострадали трое людей.
«В с. Новоосиново Куриловской громады пострадала 53-летняя женщина; в г. Купянск пострадала 74-летняя женщина; в с. Иванчуковка Куньевской громады пострадал 86-летний мужчина», – сообщил Синегубов.
Под ударами оказался Купянский и Изюмский районы. Из-за обстрелов повреждена различная гражданская инфраструктура. Так оккупанты повредили больницу, 13 домов и хозпостройку.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 09:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 июня начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрелов Харьковщины.".